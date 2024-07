La emoción de los Juegos Olímpicos París 2024 está a punto de comenzar, y los atletas peruanos se preparan para brillar en el escenario deportivo más grande del mundo. A partir de este sábado 27 de julio, podrás seguir cada competencia, animar a nuestros deportistas y vivir cada momento de gloria. ¿Cuáles son los días y horas exactas en que competirán los representantes peruanos? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber al respecto.

CUÁLES SON LOS DÍAS QUE COMPETIRÁN LOS ATLETAS PERUANOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS PARÍS 2024 DESDE ESTE SÁBADO 27 DE JULIO

Los atletas peruanos comenzarán su participación en los Juegos Olímpicos París 2024 el sábado 27 de julio. Ese día, Inés Castillo competirá en bádminton, María Luisa Doig en esgrima, Adriana Sanguineti en remo, Joaquín Vargas en natación, y Alonso Correa, Lucca Mesinas y Sol Aguirre en surf. La competencia continuará el domingo 28 de julio con Inés Castillo nuevamente en bádminton, Juan Postigos en judo, Joaquín Vargas en natación, María Belén Bazo en vela, y Valeria y Alessia Palacios en remo.

Las actividades de los atletas peruanos seguirán a lo largo de la semana. El lunes 29 de julio, Inés Castillo en bádminton, Mckenna DeBever en natación, y María Belén Bazo en vela. El martes 30 de julio y miércoles 31 de julio, Inés Castillo y María Belén Bazo continuarán sus competiciones. El jueves 1 de agosto verán acción César Rodríguez, Luis Henry Campos, Kimberly García, Evelyn Inga, Mary Luz Andía en atletismo, Stefano Peschiera y Florencia Chiarella en vela, y María Belén Bazo en windsurf. Durante los días siguientes, hasta el 11 de agosto, varios otros atletas peruanos participarán en diferentes disciplinas.

¿A QUÉ HORA COMPETIRÁN LOS ATLETAS PERUANOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS PARÍS 2024 DESDE ESTE SÁBADO 27 DE JULIO?

El sábado 27 de julio, María Luisa Doig competirá en esgrima a las 3:00 a.m., seguida por Adriana Sanguineti en remo a las 3:12 a.m. Joaquín Vargas participará en natación a las 4:00 a.m., mientras que Alonso Correa, Lucca Mesinas y Sol Aguirre competirán en surf a la 1:12 p.m., 3:36 p.m. y 5:24 p.m. respectivamente. El domingo 28 de julio, Juan Postigos comenzará su competencia de judo a las 3:00 a.m., seguido nuevamente por Joaquín Vargas en natación a las 4:00 a.m., y las regatas de María Belén Bazo en vela a las 5:13 a.m. Valeria y Alessia Palacios competirán en remo a las 4:30 a.m.

El lunes 29 de julio, Mckenna DeBever competirá en natación a las 4:00 a.m. y María Belén Bazo en vela a las 8:43 a.m. El jueves 1 de agosto, César Rodríguez y Luis Henry Campos participarán en la marcha atlética a las 12:30 a.m., seguidos por Kimberly García, Evelyn Inga y Mary Luz Andía en la misma disciplina a las 2:20 a.m. Stefano Peschiera competirá en vela a las 5:15 a.m. y Florencia Chiarella a las 8:35 a.m. Durante los días siguientes, las competencias continuarán en horarios que varían desde las primeras horas de la madrugada hasta la mañana, dependiendo de la disciplina y el evento.

¿LOS AFICIONADOS DE QUÉ PAÍS MIRAN MÁS COMPETENCIAS DE ATLETISMO DURANTE EVENTOS COMO LOS JUEGOS OLÍMPICOS?

Tras el goce de importantes torneos de fútbol como la Copa América y EURO 2024, el mundo ahora se paraliza, y durante más de dos semanas, pero para disfrutar de una gran variedad de deportes acogidos por los emblemáticos Juegos Olímpicos hoy llevándose a cabo en París, y entre los cuales destaca sin duda el atletismo.

La nueva edición del evento internacional que se realiza en la capital francesa por tercera ocasión en la historia, nos regalará más de una emocionante carrera en busca de la anhelada medalla de oro, y millones de personas a nivel mundial tendrán el privilegio de seguir las incidencias muy de cerca gracias a los canales y/o servicios habilitados de manera oficial.

A propósito del venidero inicio de los XXXIII Juegos Olímpicos y la competencia en las diversas modalidades de atletismo, Statista mediante Consumer Insights, realizó una encuesta global acerca de los países que más consumen precisamente dicha disciplina deportiva, ubicando en el primer lugar a Finlandia, seguido por China y también el propio Francia.

Un 52% de finlandeses afirman seguir con frecuencia ese deporte, mientras el 29% recae sobre los ciudadanos chinos, 24% con cada francés, y como único representante sudamericano, los brasileños ocupan el quinto puesto llegando al 18% que supera a británicos, estadounidenses y también surcoreanos.

El atletismo cumplirá en París 2024 un calendario bastante cargado de actividades que arranca oficialmente con las primeras pruebas de medalla a inicios de agosto, y dura 11 días en total donde se definirán, por ejemplo, las maratones de ambas categorías.

¿CUÁNDO COMIENZAN LOS JUEGOS OLÍMPICOS PARÍS 2024 Y CUÁNTOS DÍAS DURAN TRAS CEREMONIA DE APERTURA?

Por tercera vez en la historia después de 1900 y 1924, París como ciudad albergará una nueva edición de los Juegos Olímpicos de Verano donde se incorporan varios de los 45 deportes anunciados que los miles de atletas participantes llevarán a cabo según su especialidad desde el 24 de julio, siendo dos días después la inédita ceremonia de apertura en los alrededores del río Sena.

Por ejemplo, la Argentina de Javier Mascherano como representante sudamericano será quien rompa fuegos oficialmente en el magno evento multidisciplinario cuando enfrente a Marruecos en un encuentro válido por el Grupo B, y a partir de entonces se disputen 329 eventos de medalla durante 16 días más de competencia hasta el 11 de agosto.

Con respecto a las sedes de los Juegos Olímpicos, el comité organizador cumple con informar que para esta histórica edición, el evento deportivo contará con 35 lugares aptos, y entre las cuales destacan las siguientes 3 zonas principales:

ÁREA DE PARÍS

- Bercy Arena (gimnasia artística, baloncesto, gimnasia en trampolín)

- Champ de Mars Arena (judo, lucha)

- Estadio Torre Eiffel (voleibol playa)

- Grand Palais (esgrima, taekwondo)

- Hotel de Ville (atletismo - salida de maratón)

ÁREA DE ISLA DE FRANCIA

- Centro Acuático (natación artística, saltos, waterpolo)

- Palacio de Versalles (hípica, pentatlón moderno)

- Colina de Élancourt (ciclismo de montaña)

- Sede Esc. Dep. Le Bourget (escalada deportiva)

- Golf National (golf)

RESTO DEL TERRITORIO FRANCÉS

- Estadio de Burdeos (fútbol)

- Centro de Tiro de Chateauroux (tiro)

- Estadio Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne (fútbol)

- Estadio de la Beaujoire, Nantes (fútbol)

- Estadio de Lyon (fútbol)

- Marina de Marsella (vela)

Tras la ceremonia de apertura que dará por inaugurado los Juegos Olímpicos de Verano en París, Francia, aproximadamente 10.500 atletas de 206 delegaciones participantes competirán por obtener alguna presea, considerando que para esta oportunidad, habrán “nuevas pruebas de atletismo, boxeo, piragüismo en eslalon, vela, tiro y escalada deportiva”, mientras debutan a la vez el skateboarding, surf y breaking con pruebas de B-Boys y B-Girls.