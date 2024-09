En el Estadio Nacional de Lima se enfrentaron Perú vs. Colombia por la jornada 7 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Cuando todo parecía que la selección peruana lograba su primera victoria en este torneo, apareció una de las máximas figuras colombianas, Luis Díaz para decretar el empate y posicionar a la Bicolor en el fondo de la tabla con solo 3 puntos, lo que generó muchas reacciones en el país cafetero.

Uno de los que salió a pronunciarse fue Samuel Vargas, reconocido periodista colombiano, durante su programa en DirecTV Sports que no dudo en despotricar contra su selección debido a que no pudo conseguir un buen resultado jugando contra el “peor” equipo de la confederación sudamericana. Y es que el historial indicaba que Colombia no pierde hace casi 43 años en territorio inca, siendo el último encuentro por Clasificatorias victoria cafetera por 0 a 3 con goles de Yerry Mina, Mateus Uribe y Luis Díaz en 2021.

¿QUÉ DIJO SAMUEL VARGAS SOBRE LA SELECCIÓN PERUANA?

Tras finalizar en empate el partido entre Perú y Colombia por Eliminatorias, el periodista Samuel Vargas se refirió a la selección peruana durante la transmisión de “Fútbol Así DSports”. El comunicador tuvo duras palabras para la Bicolor calificándola como “la peor selección” de Sudamérica debido a que se encuentra último en la tabla de posiciones con solo 3 unidades. Asimismo, mostró su desilusión contra el equipo de Néstor Lorenzo por haber empatado contra la Blanquirroja ya que históricamente siempre les va bien jugando en Lima, incluso el colombiano tildó de “decepcionante” el planteamiento debido a la falta de variantes y argumentos.

“Hoy decepcionó la selección Colombia. Si Colombia quiere ser tan grande como Argentina o Brasil debería ir a Perú, a la casa de la peor selección de la confederación sudamericana de fútbol y ganarle como Argentina y Brasil. Pero no es solamente el resultado que es malo, sino que debe dolerle a la subcampeona de América empatar en Lima donde siempre le va bien con equipos buenos, regulares y malos propios, Debe mejorar el funcionamiento, evidentemente Lorenzo es responsable de darle a James una segunda juventud pero el equipo también se vio muy limitado, muy chato sin James en la cancha”, expresó Vargas.

¿QUÉ DIJO NÉSTOR LORENZO TRAS EMPATAR CON LA SELECCIÓN PERUANA?

Luego del sorpresivo empate que sacó la selección de Colombia en el Estadio Nacional de Lima, el estratega Néstor Lorenzo se refirió sobre el punto que rescataron en condición de visita por Clasificatorias Sudamericanas. El argentino resaltó las cualidades de la selección peruana durante el compromiso, pero aplaudió la posesión del balón que tuvieron durante el segundo tiempo que les permitió anotar y continuar con el invicto en la competición.

“Uno quiere siempre ganar y si bien el empate no se festeja, pero sumamos. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, Perú le había ganado los últimos compromisos a Colombia. Es un equipo que siempre cuesta, sabemos que la manera de jugar de su entrenador era muy física y técnica. Quisimos tener el balón, la posesión y el dominio. En el segundo tiempo lo conseguimos, no tuvimos la suerte de llegar a convertir, después del gol ellos tuvieron muy poco, gracias a Dios empatamos”, dijo.

Además, no dejó pasar la oportunidad para elogiar el buen juego de Jean Pierre Archimbaud, quien debutó con el equipo de Jorge Fossati en Eliminatorias y también fue dirigido por el argentino en Melgar de Arequipa. “Archimbaud es un chico que lo llevamos a Melgar y se adaptó rapidísimo. Es un jugador muy inteligente, versátil, con buen juego aéreo. Lo quiero mucho al chico y le tengo un aprecio especial”, sostuvo.