Si tienes planeada una futura reunión virtual o quieres jugar un partido en línea con tus amistades, Lionel Messi te puede ayudar a convocarlos con solo unos cuantos clics. La marca Lay’s ha lanzado una campaña con el rostro y voz del nuevo jugador del PSG, donde tras ingresando unos cuantos datos a su plataforma se puede obtener un video protagonizado por el futbolista argentino.

En esta campaña también participan las marcas deportivas Men’s UEFA Champions League y UEFA Women’s football. Ya que se trataba de una plataforma que permitiera invitar a ver los partidos de esta liga, en un contexto de pandemia donde los amigos buscan estar juntos al menos en torno a compartir de forma virtual algunos eventos.

Lay’s viene trabajando esta campaña desde febrero, cuando lanzó un video con las figuras de Lionel Messi y Lieke Martens. Estos deportistas protagonizan un clip en el que se encargan de encender una atmósfera de estadio en un complejo vecinal, donde los vecinos comparten el partido desde sus balcones en un clip titulado “Apartment Arena”.

Ahora, la nueva apuesta de Lay’s son los Messi Messages. Se trata de una plataforma en la que puedes introducir tus datos y estos serán reproducidos en un video corto por Lionel Messi. Tienes que poner tu nombre, el de un amigo, una actividad a compartir y tu equipo favorito de la Champions para convocar a una reunión virtual.

¿Cómo enviar Messi Messages?

Ingresa a https://www.messimessages.com/index.html Elige tu idioma y dale clic al botón rojo donde dice “¡Vamos!” En el campo que aparecerá coloca tu nombre, según vayas tipeando aparecerán algunas opciones. Dale clic a la flecha roja para continuar. Rellena el campo a continuación con el nombre de tu amigo. Elige una de las 9 opciones que salen como “ocasión” de la reunión virtual. Elige el día en el que quieres programar esta ruenión. Mientras esperas que se genere el clip, la página te pedirá que indiques tu club favorito de la UEFA Champiosn League. Presiona “Continuar” y listo.

Hay una gran cantidad de nombres para colocar, pero al mismo tiempo es una lista con ciertas limitaciones. Si el nombre no aparece en el listado, no se podrá añadir, por lo que no es posible agregar marcas o palabras diferentes.

La página ofrece hasta 10 idiomas distintos para que Messi pueda realizar el mensaje: inglés, español, español latinoamericano, portugués, turco, ruso, tres tipos de árabe (variantes de Arabia Saudita, Iraq y Egipto) y chino.

Además, hay 9 actividades posibles y cinco opciones para programar la cita. Entre las alternativas disponibles para hacer este video están:

Actividad Cuándo Ver el partido El martes Ver el gran partido El miércoles Ver el partidazo Esta noche Ver la semifinal mañana Ver los cuartos de final Esta semana Ver la final - Jugar un partido en línea - Jugar un duelo en línea - Jugar a la consola -

Al final Messi dirá algo así:

“Hola ____ (nombre de tu amigo)____ ¿Cómo estas? Mi amigo(a) ___(tu nombre)___ nos ha invitado a ___(actividad elegida)__ el ___(día elegido)___. Espero que podamos vernos, si yo no pudiera ir, disfruta del partido. ¡Ahh y acuérdate de llevar algo para picar! ¡Nos vemos!”

Este es un Messi Message promedio.

Tras presionar “Continuar”, se generará el video donde podremos ver a Lionel Messi invitándonos a realizar la actividad seleccionada en la fecha que escogiste. La plataforma permite descargar el clip y/o compartirlo en tus redes sociales.

