El martes 8 de septiembre se anunció la suspensión temporal de los ensayos clínicos del proyecto de vacuna contra el coronavirus (COVID-19) que desarrollan la universidad de Oxford y AstraZeneca, después que uno de los participantes presentara una reacción adversa que puso en riesgo su salud.

Pascal Soriot, director ejecutivo de la farmacéutica con sede en Londres, detalló que la persona afectada es una mujer del Reino Unido que presentó síntomas neurológicos graves.

El diario The New York Times indicó – citando a una fuente que conoce el caso – que la participante que presentó la reacción adversa habría sido diagnosticada con mielitis transversa, un trastorno inflamatorio que afecta la médula espinal, aunque desde AstraZeneca todavía no han confirmado ese diagnóstico.

“En AstraZeneca ponemos la ciencia, la seguridad y los intereses de la sociedad en el centro de nuestro trabajo. Esta pausa temporal es la prueba de que seguimos esos principios, mientras un único caso en uno de nuestros centros de ensayo es evaluado por un comité de expertos independientes”, dijo Soriot sobre la interrupción de las pruebas de la vacuna.

MIRA | AstraZeneca dice que potencial vacuna es aún posible este año pese a interrupción de ensayos

¿Qué es la mielitis transversa?

Es una inflamación de ambos lados de una sección de la médula espinal, que a menudo daña el material aislante que cubre las fibras de las células nerviosas (mielina), informa Mayo Clinic en su página web.

Añade que dicho trastorno neurológico interrumpe los mensajes que los nervios de la médula espinal mandan a todo el cuerpo, pudiendo causar dolor, parálisis, debilidad muscular, problemas sensoriales o disfunción de la vejiga e intestino.

MIRA | AstraZeneca revela detalles de efectos adversos que presentó voluntaria en ensayo de potencial vacuna

¿Cuáles son los síntomas de la mielitis transversa?

Entre los más comunes están el dolor repentino en la zona baja de la espalda, piernas o brazos, aunque este puede variar según la parte de la médula espinal que se encuentre afectada.

Las sensaciones de entumecimiento, hormigueo, frío o ardor, también se encuentran entre los síntomas de la mielitis transversa, así como la debilidad en los brazos o piernas.

Asimismo, una persona con este padecimiento puede presentar problemas en la vejiga e intestinos, entre ellos incontinencia urinaria, necesidad frecuente de orinar y estreñimiento.

¿Cómo se trata la mielitis transversa?

De acuerdo con Mayo Clinic, el tratamiento para este problema de salud incluye la administración de medicamentos y terapias de rehabilitación. Se estima que las personas con mielitis transversa se recuperan al menos parcialmente.

Todavía no se conoce con exactitud qué causa la mielitis transversa, aunque algunas infecciones virales, bacterianas y fúngicas que afectan la médula espinal pueden provocar este trastorno neurológico.

VIDEO RECOMENDADO

China exhibe por primera vez sus vacunas contra el coronavirus en una feria comercial