Cuál es el futuro de Melissa Paredes tras salir de “Préndete”

La modelo Melissa Paredes se despidió el último viernes del programa ‘Préndete’ luego de dos meses en la conducción. La ex del ‘Gato’ Cuba brindó unas sensibles palabras para su público, después de que Panamericana TV no renovara su contrato.

Asimismo, la actriz se tomó un tiempo y utilizó sus redes sociales para charlar con sus seguidores, quienes desean saber cuáles son los nuevos proyectos que tiene a futuro en el mundo artístico.

LOS PLANES A FUTURO DE MELISSA PAREDES

La exconductora de televisión no dejó pasar la oportunidad de hablar a través de sus redes y reveló que se encuentra tranquila porque se vienen proyectos que la ponen muy feliz. No obstante, aseguró que todavía no puede entregar más detalles al respecto.

“Se vienen cosas muy bonitas, algo que me fascina, ya les voy a contar. Si están pasando por algo como yo, arriba los ánimos, diosa empoderada”, dijo.

Además, la ex chica reality agradeció todas las muestras de cariño que viene recibiendo por parte de sus seguidores mediante mensajes bonitos y motivadores. En tanto, contó que continuará trabajando y que está acostumbrada al ritmo de la televisión y los cambios que esta pueda tener.

“Bueno, quería decirles y agradecerles por todos sus comentarios. Gracias, los quiero mucho. La tele es así, sigamos para adelante. Estoy completamente segura de que se vienen cosas muy bonitas”, manifestó.

MELISSA PAREDES TUVO FUERTES COMENTARIOS HACÍA EL PROGRAMA “PRÉNDETE”

Después de comunicar su salida de ‘Préndete’ debido a que los directivos del canal tomaron la decisión de no renovar su contrato, Melissa Paredes culpó a Panamericana Televisión por la baja sintonía del magazine.

La influencer no tuvo reparos en lanzar una fuerte crítica en vivo en contra de la casa televisora, pese a que este canal le dio una oportunidad laboral los últimos dos meses.

Esto sucedió cuando Belén Estévez entró al set de ‘Préndete’ señalando que llegó dispuesta a quedarse. “Sé que están buscando nueva conductora y me vine vestida de azul como los conductores oficiales”, dijo la bailarina lo que causó la reacción de la actriz.

Lejos de mostrarse agradecida, la actual pareja de Anthony Aranda le advirtió que en Panamericana Televisión la antena es fría y que no fue su culpa el bajo rating que han tenido durante varias semanas. “Te voy a decir algo, el problema no soy yo, es que el canal es frío”, sentenció frente a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’.