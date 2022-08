Cuáles son los 13 usos del papel aluminio que quizás aún desconoces

Esta herramienta de gran uso en la mayoría de los hogares peruanos es el papel de aluminio que está presente en todas las cocinas. Se puede decir que es un artículo necesario ya que por lo general se suele utilizar para envolver los bocaditos o para conservar algunos alimentos una vez abiertos. Otro de sus usos es a la hora de realizar ciertas elaboraciones como las papas fritas o el pescado en la freidora de aire.

Estas son las utilidades más recurrentes que suele tener el papel de aluminio y también conocido como papel de plata o papel film. Aunque también hay otros usos menos conocidos, pero que resultan igual de interesantes y necesarias. Una vez que los descubras te darás cuenta de que no le has sacado todo el provecho deseado a este producto.

LOS 13 USOS QUE SE LE PUEDE DAR AL PAPEL ALUMINIO

Seguidamente te enseñamos algunos de los usos que se le puede dar al papel de aluminio y que son muy poco frecuentes.

1. Ayuda a las plantas a crecer:

Si en algún momento has tratado de cultivar semillas frente a una ventana, quizás hayas detectado que los tallos jóvenes suben hacia la fuente de luz. Lo que importa es que crezcan rectos y para ello hay que hacerse con una caja de cartón y cortar la parte superior y un lateral. La parte restante se forrará con papel de aluminio y en su interior se pondrán las plantas jóvenes, con el lado abierto de la caja orientada hacia la ventana. Conseguiremos así que la luz se refleje en el papel aluminio para que de esta forma los tallos reciban la luz de manera simultanea.

2. Ahorrar barra de jabón:

Quizás nunca te hayas dado cuenta que la barra de jabón se suele disolver con bastante facilidad mientras está en la jabonera. Si la envuelve en papel aluminio cuando no se use, la lámina del aluminio evitará que el jabón no se disuelva.

3. Conserva en buen estado los plátanos:

En las altas temperaturas o cuando los plátanos están un largo tiempo en nuestro frutero acaban poniéndose negros y muchos veces se malogran, y pierden el color amarillo que les caracterizan. Pero se puede evitar ese proceso si cubrimos el extremo del tallo con papel de aluminio. Haz la prueba en casa y ya verás los buenos resultados que obtendrás.

4. Realizar un embudo:

Para pasar un líquido de un envase a otro, puedes realizar un embudo haciéndolo con este material.

5. Quitar el óxido en ciertas partes:

Hay muchas superficies que se van oxidando con el paso de los tiempos, y en sí consiguen dar muy mala imagen. Para evitarlo se puede utilizar una bola de papel de aluminio y frotarla con ella.

6. Limpieza de la plancha:

Si la base de tu plancha esté con restos de tejido u otro tipo de suciedad, tienes la posibilidad de limpiarla con facilidad con la ayuda de este tipo de papel que posiblemente tengas en tu cocina.

7. Acabar con la suciedad incrustada:

Después de muchos usos es habitual que la grasa se acumule en la base de una sartén o de una cazuela. El papel de aluminio se presenta como una buena opción para terminar con esos restos siempre que dicho objeto sea capaz de soportar. Para ello solo tendrás que arrugar un trozo de papel y usarlo como si se tratara de un estropajo. Tendrá que frotar con cierto cuidado para no dañar el artículo.

8. Limpieza de las joyas:

Es muy común que las joyas se vayan manchando con el uso. Al tratarse de un material especial habría que ser un tanto cuidadosos con su limpieza. Lo que se hará es forrar un recipiente con papel de aluminio, llenarlo de agua caliente y poner una cucharada de detergente de la ropa. Debe de ser en polvo y no líquido. Durante un minuto dejaremos las joyas en esta fórmula, y cuando haya pasado el tiempo las enjuagaremos y las dejaremos secar al aire.

9. Afilar tijeras:

Un remedio casero muy útil para afilar las tijeras pasa por cortar un trozo de papel de aluminio, doblarlo en unas cuantas capas y con el corte que hagamos sobre él se irán afilando.

10. Conservar limpio el horno:

En ciertas ocasiones es muy complicado tener limpio el horno y por lo general durante el cocinado se acabe manchando por el derrame de algún líquido o salpicaduras de la receta. Para que esto no se produzca bastaría con forrar la base del horno, la rejilla o la bandeja con papel de aluminio. Se conseguirá que en vez de limpiar el horno cada vez que lo utilices, tan solo tengas que cambiar el papel una vez que hayas acabado de usarlo.

11. Pulir la plata:

Si ves que tus objetos de plata ha perdido algo de brillo, quizás puedas recuperarlo con la ayuda del papel de plata. Tan solo necesitas forrar una olla con este papel y rellenarla con agua fría y un par de cucharaditas de sal. Pondrás en su interior los objetos que desees tratar y déjalos en su interior durante tres minutos. Una vez transcurrido ese tiempo solo habrá que enjuagar y dejar secar.

12. Acabar con el cabello encrespado:

Para terminar con tu frizz, solo es necesario que recortes un trozo de papel de aluminio y lo pases por tu cabello. Es importante señalar que debes hacerlo desde las raíces a las puntas. Y, sobre todo, para unos mejores resultados, debes hacerlo a mechones. De este modo, te durará mucho más tiempo que si únicamente lo pasas por la capa superior de la melena.

13. Conservar los alimentos y bebidas calientes:

Una buena idea para que el alimento o el café se mantengan calientes pasa por envolverlos en papel de aluminio. Este material tiene la particularidad de que conserva durante más tiempo las altas temperaturas.