En la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes logró vencer por 1-0 a Atlético Grau en un partido que tuvo más de una polémica. En este sentido, una persona que quedó molesta por el desarrollo del partido fue Ángel Comizzo, DT del conjunto piurano, quien expresó su molestia con el arbitraje luego del cotejo. A continuación te contamos qué fue lo que dijo.

¿QUÉ DIJO ÁNGEL COMIZZO SOBRE EL ARBITRAJE DE UNIVERSITARIO VS. ATLÉTICO GRAU?

Tras el pitido final del encuentro entre Universitario de Deportes y Club Atlético Grau, el entrenador argentino, Ángel Comizzo, participó en una conferencia de prensa dónde habló sobre el rendimiento futbolístico de su equipo, pero también aprovechó para arremeter contra el trabajo que realizó el árbitro Edwin Ordoñez durante todo el compromiso. “Es muy difícil jugar con este tipo de arbitrajes. Ordoñez no es la primera vez que me cag..”, comentó el estratega.

En este contexto, recordó las veces que el réferi realizó pésimas direcciones de partidos. “Si ustedes se acuerdan cuando yo dirigía a Municipal, un gol en offside de tres metros y dirigía a Ordóñez. Luego, se acuerdan cuando dirigía a Municipal y jugamos contra la ‘U’ en Villa El Salvador, aquella vez que Valera insultó a Ordóñez saliendo del vestuario ¿Se acuerdan las palabras que le dijo? Sin embargo, al jugador recién lo sancionaron en diciembre, al final del campeonato. En ese partido también estuvo Ordóñez. En el Huancayo vs Grau también”, expresó fastidiado.

Teniendo en cuenta el pasado que tiene dicho juez, Comizzo había solicitado que lo cambien para el encuentro ante Universitario; sin embargo, su solicitud no fue tomada en cuenta al final. “Yo le pedí al presidente que nos cambien a Ordóñez como árbitro, pero otra vez nos dirigió”, sostuvo el argentino.

¿QUÉ DIJO FABIÁN BUSTOS SOBRE EL PARTIDO ENTRE UNIVERSITARIO Y ATLÉTICO GRAU?

Ante los reclamos de Ángel Comizzo respecto al arbitraje, el entrenador de la “U”, Fabián Bustos, recordó el desarrollo del cotejo y la desventaja numérica que sufrió su equipo tras la expulsión de Rodrigo Ureña en el primer tiempo.

“Yo vi un partido donde no tuvo tantas situaciones de gol. Cuando estuvimos 11 contra 11 manejamos el juego. El rival tiene una forma clara de jugar, pero creo que no generaron muchas jugadas de gol, salvo el arranque del segundo tiempo”, manifestó en conferencia de prensa.

“Jugaron una hora con un jugador más y no crearon una situación de gol. No es nada contra Ángel (Comizzo), solo estoy opinando porque me dan la chance”, añadió el director técnico crema, según informó Depor.

¿CUÁNDO VUELVEN A JUGAR UNIVERSITARIO Y ATLÉTICO GRAU?

En la próxima fecha del campeonato peruano, Universitario de Deportes disputará el clásico peruano ante Alianza Lima en el Estadio Nacional de Lima el sábado 10 de enero a las 8:00 pm (hora peruana). Por el momento, el cuadro crema se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones con seis unidades, 5 goles a favor y ningún tanto en contra.

Por otro lado, Atlético Grau recibirá en el Estadio Campones del 36 a Unión Comercio el lunes 12 de febrero a las 2:30 pm (hora peruana). Hasta el momento, el equipo de Piura solo ha sumado un punto en la tabla de posiciones del Torneo Apertura y es gracias al empate que obtuvo en la primera fecha ante Alianza Atlético de Sullana.