La Liga 1 Te Apuesto 2024 inició con la disputa del Torneo Apertura, sin embargo existen futbolistas peruanos que sorpresivamente aún no firman contrato para jugarla. Muy recordado por anotar el 2-0 definitivo ante Nueva Zelanda, Christian Ramos es uno de los defensores centrales de destacada trayectoria que tras quedar afuera de Sport Boys, aún busca un lugar en otro club, pero curiosamente para él, conseguirlo le viene siendo muy complicado. Te contamos, según sus propias palabras, cuáles serían los motivos por los cuales ningún equipo quiere hablarle para ofrecerle propuesta estando vigente para el balompié nacional.

¿POR QUÉ CLUBES PERUANOS NO QUIEREN CONTRATAR A CHRISTIAN RAMOS? ESTO REVELÓ EL DEFENSOR CENTRAL DE 35 AÑOS

Tras haber defendido la camiseta de representativos equipos capitalinos como Alianza Lima y Universitario, campeonado en Ecuador y Arabia Saudita, y hasta disputado una Copa del Mundo, Christian Ramos vive uno de los momentos más inciertos de su carrera en pleno 2024, año que debería presentarse como esperanzador para todo futbolista en actividad, pero actualmente es sinónimo de inestabilidad para la popular ‘Sombra’.

El defensor que formó parte de los procesos de Ricardo Gareca, tiene 35 años, y aún siente que puede aportarle mucho al club que requiera de sus servicios, sin embargo y luego de su polémica salida de Sport Boys, aún no encuentra a la institución ideal para continuar con la carrera iniciada hace 17 años.

“Estoy en mi casa, me siento y digo que es raro que no me llamen o que no tenga una propuesta”, manifestó Christian Ramos en diálogo con Jesús Arias para “Tanke como Cancha” de RPP Deportes, considerando a dicha situación como “súper raro” ya que “hace dos o tres años, estuve jugando Eliminatorias”.

Según explicó, él ha recibido información de que las aparentes razones vinculadas al desinterés por parte de equipos de la Liga 1, radican en que no quiere jugar en provincia y el sueldo que percibe es muy alto.

Ante lo expuesto, el ex Sport Boys, Christian Ramos, le dijo al ‘Tanke’ Arias que varios clubes “no quieren hablar conmigo porque tengo un salario muy alto, pero yo digo que para eso se habla (primero)”, resaltando enseguida uno de los principales obstáculos que a su parecer, también le impiden continuar formando parte del fútbol peruano.

¿QUÉ OBSTÁCULO LE DIFICULTA JUGAR EN LA LIGA 1 2024 A CHRISTIAN RAMOS?

La carrera de Christian Ramos en Perú podría verse truncada en 2024 si no aparece una oferta formal y concreta de algún club participante de la Liga 1.

Así como tiene versiones del porqué directivos no gestionan un acercamiento de manera oficial, la ‘Sombra’ añadió en medio de la entrevista, que considera un gran obstáculo para desempeñarse por alguno de los 18 equipos participantes, básicamente a la normativa creada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Lo más complicado es el tema de los 25 jugadores y los 6 extranjeros, que solo pasa acá y eso es como que ya para nosotros no hay espacio”, refirió un Christian Ramos que aún busca equipo en Liga 1, y a la vez reveló que actualmente él mismo es el nexo entre su carrera deportiva e intereses profesionales.

TRAYECTORIA, RECORRIDO Y TÍTULOS DE CHRISTIAN RAMOS EN FÚTBOL PERUANO E INTERNACIONAL

- Inicios en divisiones menores de Sporting Cristal entre 2007-2008

- Participaciones en mundiales: Sub-17 2005 / Rusia 2018

- Participación en Copa América: 2011 / 2015 / Centenario / 2021

- Pasos por Alianza Lima: 2011 / 2022

- PALMARÉS :