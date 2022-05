Celebrar el cumpleaños de uno siempre es entretenido además de especial para quien así lo desea. Sin embargo, no solo nosotros lo hacemos; en la ficción, aunque no siempre se saben las fechas, personajes de series o películas también lo hacen y en el caso de Dragon Ball esto no es la excepción. Entonces, además de Gokú, ¿cuándo lo festejan los protagonistas del anime creado por Akira Toriyama? Aquí los detalles.

Aunque parezca inverosímil, es cierto que algunos personajes animados tienen una fecha de nacimiento, lo que les permite tener un cumpleaños en que seguramente celebran y puede ser incluso excusa para contar una historia peculiar. En el caso de este clásico anime, ¿por qué sería la excepción?

Protagonizado por Gokú, Vegeta, Gohan, Piccolo y varios más tienen un día en el calendario para alejarse de todo combate y pasar un agradable momento junto a sus familiares o amigos. Por ello, poco a poco han sido revelados estos días especiales y ya se tiene conocimiento de cuándo cumplen años algunos de ellos.

¿CUÁNDO CUMPLEN AÑOS LOS PERSONAJES DE DRAGON BALL?

Gokú

Aunque el ‘Goku Day’ se festeja en mayo, el onomástico del protagonista se festeja antes, el 16 de abril, aunque seguramente prefiera pasar el día entrenando para ser cada vez más fuerte.

Fuente: Toei Animation

Vegeta

Aunque es de pocas sonrisas fuera de combate, posee un humor singular y el 15 de diciembre es el día especial para el Príncipe de los Saiyajin.

Fuente: Toei Animation

Gohan

El hijo mayor de Goku y el elegido para continuar su legado cumple años cada 18 de mayo.

Fuente: Toei Animation

Piccolo

De hecho, el mentor de Gohan también festeja un año más de vida pocos días antes que su pupilo, el 9 de este mes. Ha sido pieza fundamental para que el hijo de Goku lograra alcanzar capacidades de poder inimaginables en un inicio.

Fuente: Toei Animation

Krilin

El mejor amigo de Goku no podía faltar en esta lista. Es cada 29 de octubre cuando se encarga de celebrar junto a su esposa, Número 18, y su pequeña hija Marron.

Fuente: Toei Animation

Bulma

La que en un inicio parecía estar encaminada a convertirse en el amor de Goku, continuó siendo pieza importante para los intereses de este y su esposo Vegeta. Como multimillonaria, es natural que celebre a lo grande cada 18 de agosto.

Fuente: Toei Animation

Trunks

Y si de esta familia se habla, no puede omitir al poderoso Trunks. Cómo no recordarlo cuando hizo su primera aparición para acabar con un renacido Freezer, pero también es importante recordar el día de su cumpleaños, el 1 de junio.

Fuente: Toei Animation

Videl

La esposa de Gohan también es importante en la historia, por lo que se supo que el día de su nacimiento fue un 14 de marzo, cerca al inicio de la primavera austral; esto explicaría su personalidad dulce y cándida.