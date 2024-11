La actual temporada del fútbol profesional en el Perú ha culminado y muchos futbolistas se encuentran aprovechando las últimas semanas del año para relajarse y disfrutar de un descanso. Uno de ellos es el actual defensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano, quien recientemente fue visto en las calles de Miraflores. Lamentablemente, no en la mejor situación, pues al jugador se le notó visiblemente molesto con una persona que, al parecer, habría intentado grabarlo.

¿Por qué Carlos Zambrano se enojó con una persona en Miraflores?

Por el momento, no se conoce la razón exacta por la que el futbolista habría reaccionado de esta manera. El influencer Ric La Torre recientemente compartió el video en el que se le puede ver molesto con alguien. Asimismo, gracias a este mismo material audiovisual se conoce que el origen del conflicto fue que una persona habría intentado grabarlo, pues en un momento se le escucha decir “Me grabas una vez más y te meto un ‘guantazo’”.

El mismo influencer encargado de subir el video a redes afirma que el video le llegó en la mañana de este domingo 24 de noviembre, por lo que podría ser de la noche del sábado 23. Asimismo, reconoce que no conoce el contexto detrás de la grabación, pues no encontró nada al respecto ni en las redes del futbolista, su esposa u otras personas relacionadas a él.

En los comentarios del video en cuestión muchas personas coinciden en que la actitud de Zambrano está fuera de lugar, puesto que una persona pública no puede controlar el ser grabado en la vía pública. No obstante, a muchos les gustaría saber si el problema inició cuando el estaba en un espacio cerrado y no abierto al público en general, donde se entiende que las personas deberían respetar más la privacidad de los demás.

¿Cuál es el único motivo por el que Carlos Zambrano jugaría por Universitario de Deportes?

El ‘León’, muy identificado con los colores blanquiazules, lleva dos temporadas defendiendo la camiseta de Alianza. Lamentablemente para sus intereses, todavía no ha podido gritar campeón con dicha institución

En una reciente entrevista para Peloteando con Luciano, un nuevo proyecto a cargo de la periodista Fiorella Retiz y su hijo, el defensor de la selección peruana no descartó llegar a Universitario.“Es complicado, no lo sé, es muy duro, pero mi familia es de la ‘U’. La gente no sabe, mi padre, mi hermano son hinchas de la ‘U’. Lo he dicho en varias entrevistas, soy hincha aliancista, fanático de Alianza, pero también quiero a la Academia Cantolao en el cual me inicié”, dijo Zambrano en primera instancia.

“Pero si es que algún día me toque vestir la camiseta de la ‘U’, que lo veo complicado, pucha, sería para cumplirle el sueño a mis padres, a mi padre y a mi hermano que son locos hinchas de la ‘U’, pero siempre me gustaba llevarle la contra”, agregó el ex Boca Juniors.