Tula Rodríguez y Juan ‘Chiquito’ Flores fueron una de las parejas más populares de la farándula peruana en los inicios del presente siglo, puesto que desde que empezaron su relación en 2001, no paraban de acaparar varias portadas de noticias y revistas. Sin embargo, cinco años después de anunciar su romance, se separarían en medio de polémicas y luego tomarían distintos caminos con otras parejas.

Ahora, a pesar de los escándalos que vivieron en su momento, la conductora de televisión y el exfutbolista decidieron reencontrarse para recordar aquellas épocas y resolver un asunto pendiente entre ellos.

¿CÓMO SUCEDIÓ EL REENCUENTRO DE TULA RODRÍGUEZ Y JUAN ‘CHIQUITO’ FLORES?

En una entrevista para el programa digital ‘Café con la Chévez’, Tula Rodríguez reveló que se reencontró con el popular ‘Chiquito’ luego de varios años de no mantener relación alguna con él. Según contó la exvedette, la reunión que sostuvo con el exportero de Universitario de Deportes fue debido a un tema que tenían pendiente.

La presentadora de televisión señaló que el encuentro fue casual y que la conversación que mantuvieron le generó tranquilidad. “Hace no mucho, por casualidades de la vida, nos hemos encontrado. Hablamos un rato, pero me quedé tranquila. Me sorprendí, pero me dio mucho gusto”, contó la actriz.

En esta línea, la popular ‘Peludita’ manifestó que la cita le sirvió bastante para cerrar un ciclo en su vida, puesto que le ayudó bastante para dejar de lado los resentimientos del pasado. “Era un pequeño pendiente que yo tenía porque nadie tiene por qué sentir nada malo por alguien que ha estado en tu vida”, comentó.

Tula destacó que fue él quien la buscó y tuvo la iniciativa de hablar con ella, por lo que se mostró agradecida con ‘Chiquito’ por su madurez y valor que hicieron que se lleve a cabo el reencuentro, pues considera que ella no lo hubiese hecho, y por lo tanto, no hubiera continuado avanzando en su vida.

La exintegrante de “Recargados de Risa” resaltó que la conversación con ‘Chiquito’ ocurrió en un buen momento de su vida, en la que se siente feliz y tranquila al lado de su hija Valentina.

¿POR QUÉ TULA RODRÍGUEZ SE HABÍA MOLESTADO CON ‘CHIQUITO’ FLORES?

La actriz cómica reveló que se molestó con el exfutbolista a raíz de que él decidió presentarse en el sillón rojo del programa “El Valor de la Verdad” donde contó algunos detalles íntimos de su relación.

“Yo estaba indignada porque se presentó en ‘El Valor de la Verdad’ y no era justo para él también porque yo había parte de su vida, pero así es cuando uno es más joven, te resientes”, expresó.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE LA SEPARACIÓN DE TULA RODRÍGUEZ Y JUAN FLORES?

De acuerdo al propio ‘Chiquito’ Flores, la relación sentimental con Tula llegó a su fin a raíz de que ambos perdieron la confianza del otro y él le fue infiel a ella. Así lo dio a conocer el exdeportista en el programa “Amor, Amor, Amor”, según recoge Infobae.

En aquel programa de farándula, Flores confesó que cuando estuvo con Tula, al mismo tiempo mantuvo una relación con la exvedette Maribel Velarde, y en su momento le pidió disculpas a la actriz porque no fue su intención y no supo controlar su fama.

Por otra parte, Juan señaló haberle confesado a Luis ‘Cuto’ Guadalupe que la mujer de su vida es la madre de sus hijos y no Tula Rodríguez, aunque si considera que llegó a enamorarse de ella.