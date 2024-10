El fallecimiento de Rodolfo Carrión, popularmente conocido como ‘Felpudini’, conmocionó al mundo del humor peruano, y su amigo Jorge Benavides no fue la excepción. En un emotivo homenaje transmitido en ‘JB en ATV’, Benavides recordó los mejores momentos junto a su compañero y, en un gesto que conmovió a la audiencia, anunció que no volvería a interpretar a un personaje en su honor. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ PERSONAJE NO VOLVERÁ A INTERPRETAR JORGE BENAVIDES?

En un sketch cargado de nostalgia, Jorge Benavides, con el traje de Batman, dedicó un sentido homenaje a Felpudini. Con la voz entrecortada, anunció que no volvería a encarnar al ‘Caballero de la Noche’, ya que no sería lo mismo sin tener a su lado al entrañable Robin, personaje que era interpretado por el fallecido artista y que, según Benavides, no podrá ser interpretado por alguien más.

“Ninguno merece ocupar el lugar de Robin. Me dirijo a ti, Robin, querido compañero y amigo. Te fuiste y has dejado un vacío en mi corazón muy difícil de llenar”, manifestó en un inicio. “A partir de ahora nadie se pondrá tu disfraz, lo guardaré en un lugar muy especial junto al mío. Porque si Robin no sale a patrullar las calles de Ciudad Gótica, tampoco lo hará Batman”, sostuvo.

Por otro lado, el humorista recordó con afecto la camaradería que los unía y la influencia positiva de Felpudini en el ambiente laboral. “Voy a extrañar tu alegría, tu frescura, pero sobre todo tu sabiduría y los buenos consejos que me dabas. Me van a hacer falta tus saltitos, tus bailes, tus frases y los masajitos que me dabas en la espalda”, expresó Benavides, quien posteriormente concluyó su sentido mensaje con un “Descansa en paz, querido tío Felpu”.

¿DE QUÉ FALLECIÓ ‘FELPUDINI’?

Rodolfo Carrión, conocido como “Felpudini”, falleció el pasado jueves 26 de septiembre tras una dura batalla contra el cáncer. El actor fue diagnosticado con cáncer de pulmón en estadio 4 en enero de 2024. Al no existir un tratamiento adecuado para su condición, Felpudini se sometió a un tratamiento experimental en la Clínica Ricardo Palma. Pasó sus últimos días en San Miguel, un distrito de Lima, junto a su hermana Gladys y sus sobrinos.

El Cafae, cercano a Panamericana Televisión y escenario de sus inicios en “Risas y Salsa”, fue el lugar elegido para velar a Rodolfo Carrión. Familiares, amigos y colegas del espectáculo se reunieron para despedirlo. Tras una misa en su honor, sus restos fueron incinerados en el Crematorio Renacer del Ejército, en Chorrillos, el 28 de septiembre, según informa Infobae Perú.

Ministerio de Cultura lamentó muerte de Rodolfo Carrión “Felpudini” | Foto: Archivo GEC

¿QUIÉN FUE RODOLFO CARRIÓN ‘FELPUDINI’?

Nacido el 9 de abril de 1949 en el pequeño pueblo de Anta, en la provincia de Carhuaz, Áncash, Rodolfo Carrión realizó sus estudios de educación primaria en el colegio Libertad y completó la secundaria en el colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga. Además, se formó como pedagogo en la Escuela Normal de Varones.

Posteriormente, construyó una carrera longeva y prestigiosa junto a destacados actores y comediantes como Betina Onetto y Adolfo Chuiman. A lo largo de su trayectoria, formó parte de numerosos programas humorísticos en televisión, como “Risas y salsas” y “El wasap de JB”. Sus últimos días los dedicó a dictar talleres de actuación en el Teatro Jade, propiedad de su amigo Efraín Aguilar.

En vida, estuvo casado con la modelo y vedette Analí Cabrera, a quien consideró el amor de su vida, desde 1982 hasta 1990. Cabrera falleció en 2011 a causa del cáncer de mama.

Su legado en el mundo de la comedia, sumado a su contribución al enriquecimiento de la cultura peruana, lo han posicionado como un referente ineludible, siendo recordado por su icónica frase: “No te lo puedo creer”.