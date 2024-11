Una de las agrupaciones que logró cautivar el corazón de miles de jóvenes en los años 2000 con sus populares canciones fue Rebelde Way, o conocida también como Erreway, que recientemente anunció su regreso a los escenarios tras casi dos décadas de ausencia. La banda argentina, que estará conformada en esta ocasión por Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba, marcó una generación que los espera esta vez para interpretar sus más grandes éxitos como “Inmortal”, “Será de Dios”, “Para cosas buenas” y más, en nuestro país en 2025. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO ES EL CONCIERTO DE ERREWAY EN LIMA 2025?

El próximo año, Erreway visitará nuestro país con un nuevo tour por Latinoamérica y Europa. El concierto se llevará a cabo el 3, 4 y 6 de mayo de 2025, teniendo como sede Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. La banda argentina retornará a los escenarios tras 18 años de ausencia, interpretando sus más reconocidas canciones junto a su público peruano: “Bonita de más”, “Será de Dios”, “Te soñé”, “Tiempo”, “Resistiré”, entre otros, serán los temas musicales que esperan conquistar el corazón de los seguidores.

Erreway anunció su regreso a los escenarios tras casi dos décadas de ausencia. Foto: Teleticket

¿DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS PARA EL CONCIERTO DE ERREWAY EN LIMA 2025?

Aquellos fanáticos de la agrupación argentina que deseen adquirir sus entradas para el concierto de Erreway en Lima deben saber que la preventa comenzó este viernes 29 de noviembre a las 10 de la mañana, a través de la plataforma de Teleticket (LINK), para los clientes de Interbank, aunque se supo que en solo unos minutos los seguidores arrasaron con los tiques. De esta manera, la empresa encargada de vender los boletos anunció dos nuevas fechas para la icónica banda de pop rock argentina, pero en pocos minutos también se agotaron para el show del domingo 4 de mayo, por lo que, por el momento, solo está disponible el martes 6 de mayo de 2025.

Erreway anunció su regreso a los escenarios tras casi dos décadas de ausencia. Foto: Teleticket

Igualmente, los internautas no dudaron en mostrar su molestia mediante las redes sociales debido al poco aforo que tiene Costa 21, sede donde se realizará la presentación. “Qué abuso, somos +66K en la fila y en Costa 21 no entran ni 15K de personas, qué vergüenza con la productora”, “@teleticketperu, cómo van a hacer entradas no nominadas, y la organización pensar que Erreway vendería 11k de entradas. ¡Segunda y hasta tercera fecha urgente!”, “No conseguí entradas para Erreway, de verdad me siento triste” y “Entró mi hermano, mi mamá, mi ex y yo y ninguno consiguió entradas. ¿A quién se le ocurrió que Costa 21 sería una buena sede para Erreway?”, fueron algunos de los comentarios de las personas por medio de X.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LAS ENTRADAS PARA EL CONCIERTO DE ERREWAY EN LIMA 2025?

A continuación, te presentamos los precios de los tiques para el esperado concierto de Erreway en nuestra capital el próximo mayo:

Zonas y precios generales

Platinum asientos: s/.399

Vip asientos: s/.349

Preferencial: s/.170

Zonas y precios con descuento Interbank (15%)

Platinum asientos: s/.345

Vip asientos: s/.295

Preferencial: s/.145

Erreway anunció su regreso a los escenarios tras casi dos décadas de ausencia. Foto: Teleticket

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA COMPRAR ENTRADAS PARA EL CONCIERTO DE ERREWAY EN LIMA 2025?

Los fanáticos peruanos que quieran contar con sus entradas para el concierto de Erreway en Lima el 6 de mayo de 2025, tendrás que seguir estos pasos para que puedas comprar mediante la plataforma de Teleticket:

Entra a Teleticket: Ingresa al sitio web de Teleticket o selecciona el enlace directo (ENLACE) para acceder a la plataforma.

Ingresa al sitio web de Teleticket o selecciona el enlace directo (ENLACE) para acceder a la plataforma. Crea tu cuenta: Si aún no cuentas con una cuenta, crea una utilizando un correo electrónico activo, proporciona tus datos personales y selecciona una contraseña segura.

Si aún no cuentas con una cuenta, crea una utilizando un correo electrónico activo, proporciona tus datos personales y selecciona una contraseña segura. Confirma tu registro: Verifica tu correo electrónico para confirmar tu cuenta y después de confirmar, regresa al sitio web de Teleticket.

Verifica tu correo electrónico para confirmar tu cuenta y después de confirmar, regresa al sitio web de Teleticket. Busca el evento: Accede a tu cuenta de Teleticket e utiliza el buscador para localizar el concierto de Erreway.

Accede a tu cuenta de Teleticket e utiliza el buscador para localizar el concierto de Erreway. Espera en la cola virtual: Al ingresar a la página del evento, serás colocado en una cola virtual. Espera tu turno, ya que las entradas son limitadas y se distribuyen según el orden de llegada.

Al ingresar a la página del evento, serás colocado en una cola virtual. Espera tu turno, ya que las entradas son limitadas y se distribuyen según el orden de llegada. Escoge tus asientos: Cuando llegue tu turno, podrás seleccionar las zonas disponibles y sus precios. Elige los asientos que prefieras, haz clic en “reservar asiento” y luego en “comprar” para finalizar la compra.

¿EN QUÉ LUGARES SE PRESENTARÁ ERREWAY?