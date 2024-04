El concierto del Grupo 5 en el Estadio Nacional se convirtió en un escenario de emociones encontradas para Tula Rodríguez. Durante la presentación de la famosa banda cumbiambera, una canción en particular desencadenó en la ex presentadora una intensa oleada de emociones. En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber.

QUÉ CANCIÓN DEL GRUPO 5 HIZO EMOCIONAR HASTA LAS LÁGRIMAS A TULA RODRÍGUEZ

La canción del Grupo 5 que llevó a Tula Rodríguez a emocionarse hasta las lágrimas fue “Que levante la mano”.

Durante un concierto de la agrupación en el Estadio Nacional, la presentadora de televisión no pudo contener su emoción al escuchar esta canción, la cual evocó recuerdos de su fallecido esposo, Javier Carmona.

Este momento conmovedor ocurrió mientras Tula disfrutaba del concierto con un grupo de amigos, bailando y cantando con alegría las canciones de la banda cumbiambera. Sin embargo, al sonar “Que levante la mano”, su expresión cambió repentinamente de alegría a tristeza, y se observó cómo algunas lágrimas escapaban de sus ojos.

POR QUÉ ESTA CANCIÓN DEL GRUPO 5 HIZO EMOCIONAR HASTA LAS LÁGRIMAS A TULA RODRÍGUEZ

La emotividad de Tula Rodríguez ante la canción “Que levante la mano” se debe a que esta canción fue el catalizador de un momento especial con su esposo Javier Carmona. Se remonta a más de 16 años atrás, cuando la pareja asistió a una fiesta de preventa de la cadena televisiva Latina.

Durante este evento, bailaron juntos esta canción y experimentaron lo que Tula describió como un ‘clic’, un momento de conexión especial que quedó grabado en su memoria.

El recuerdo de ese momento, combinado con la ausencia de su esposo, quien falleció después de casi dos años en coma tras un infarto, provocó una oleada de emociones en la presentadora mientras escuchaba la canción en el concierto del Grupo 5.

QUÉ ES EL GRUPO 5

El Grupo 5 es una banda peruana de cumbia y merengue formada en 1973 en Monsefú, Chiclayo. Sus líderes, actualmente, son los hermanos Yaipén, conformados por Elmer, Andy y Christian, hijos de Elmer Yaipén Uypán, cofundador junto a su hermano Víctor.

A causa de la obtención de diversos premios y otros varios discos de oro por sus producciones discográficas, el Grupo 5 es considerado como el Grupo de Oro del Perú. Es una de las orquestas que influenció la cumbia peruana norteña a finales de los años 1990, junto a Agua Marina y Armonía 10.

En 2020, la revista estadounidense Billboard lo incluyó en su lista «15 Peruvian Artists to Have on Your Radar» («15 artistas peruanos para tener en tu radar»), y lo calificó como «uno de los grupos de cumbia más populares del Perú».

QUIÉN ES CHRISTIAN YAIPÉN

Christian Johan Yaipén Quesquén es un cantante, productor musical e ingeniero de sonido peruano graduado de la prestigiosa universidad de música de Berklee en 2015. Es el vocalista principal de la orquesta de cumbia Grupo 5. Actualmente ha ganado gran notoriedad por su participación en programas concurso peruanos como jurado.

Si hay algo que se le reconoce a Christian Yaipén es su perseverancia al momento de trabajar. Y es que pese a que mucho se puede creer que ser hijo de uno de los fundadores de la agrupación de cumbia peruana pudiese ser el trampolín para convertirse en el vocalista principal de la banda; ser el hermano menor hizo que los mayores lo inculquen a luchar y aprender a valorar cada logro.

“Cuando alguien me dice, ‘te hacen cantar en Grupo 5 porque eres el hermano menor’, me río, porque hablan sin fundamento. Antes de ser vocalista, durante mucho tiempo hice coros y estuve como bailarín, y me siento orgulloso de eso. Mis hermanos nunca me la pusieron fácil”, confesó en algún momento para Diario El Comercio.

“Cuando quise cantar, me dijeron que antes debía prepararme, estudiar, para no ser un bulto más. Mis hermanos me dijeron: ‘Algún día vas a ser nuestro socio, pero así de regalo no te podemos dar nada’ Y esas palabras me sirvieron de aliciente para poder viajar a Boston, a los 16 años, y luego graduarme”, agregó en la misma entrevista.

Ya en Boston, tampoco es que la haya tenido fácil. Hubo momentos de vacas flacas en las que el cantante no podía costear más sus estudios.

“Viví cinco años solo, estudiando, no fue fácil para nada. A mí me tocó sufrir, había veces en las que no tenía qué comer. No es que porque era del Grupo 5 llamaba para decir: Mándenme plata. Yo también era consciente del sacrificio que estaban haciendo todos. Mi mamá vendió su camioneta para pagar mis estudios.”, indicó en su momento Christian Yaipén.

Llegó un momento en el que se le pasó por la mente dejar sus estudios para dejar de causarle angustia a su familia, sin embargo, Christian Yaipén tuvo que conversar con los directivos de la prestigiosa universidad de música de Berklee para contarles sobre sus talentos y habilidades. Fue un gran momento para resaltar su experiencia como cantante de cumbia en el Grupo 5.

Los directivos le dijeron a Christian Yaipén que prepare una presentación para ver de qué ritmo se trataba. Christian realizó un mix que combinaba los famosos temas “Pagarás” y “Propiedad privada”, un tributo a su papá tocado por puros alumnos de la prestigiosa universidad.

“Cuando ellos ven eso, el mismo vicepresidente de Berklee me dice ‘¿Qué ritmo es ese?’, y yo le respondo que es cumbia tocada al estilo peruano. ‘Guau, eso te va a servir mucho’, me dijo, y me dieron 7.500 dólares de beca por semestre.”, indicó Christian Yaipén, por lo que pudo pagar su universidad y terminarla con gran éxito.

Tras egresar de la prestigiosa universidad de música de Berklee, regresó a Perú para aplicar todos los conocimientos adquiridos en Grupo 5, dándole un aire diferente a la banda hasta posicionarse en lo que es hoy.

En 2020, la revista musical Billboard incluyó a Christian Yaipén en una lista como un «artista de la nueva generación» entre las personas que mantienen en vigencia el género de la cumbia peruana en el ámbito internacional, además de incursionarse en algunos programas televisivos.