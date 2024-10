Christian Cueva y Pamela Franco siguen en el ojo de la tormenta y está vez porque fueron captados por las cámaras de “Magaly TV La Firme” llegando de Cusco e incluso el jugador de Cienciano se atrevió a ingresar a la vivienda de la cumbiambera en San Borja. Según Magaly Medina, esta situación no le habría gustado para nada a Christian Domínguez, quien hasta hace algunos meses vivía en el predio y tiene una hija con la cantante. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SOBRE LA PRESENCIA DE CHRISTIAN CUEVA EN LA CASA DE PAMELA FRANCO?

En la edición del jueves 3 de octubre, Magaly Medina compartió a través de su programa imágenes donde se le ve a Christian Cueva llegando a la casa de Pamela Franco, pese a que no hay una formalización formal como parejas. Ante ello, la reportera abordó a Christian Domínguez para consultarle acerca de esta situación, pero el cumbiambero evitó brindar alguna declaración sobre lo sucedido. “Comprendo tus preguntas, entiendo tus preguntas, pero no te voy a responder eso”. dijo al inicio.

Christian Domínguez evitó brindar declaraciones sobre la presencia de Cueva en la casa de Pamela Franco. Foto: Captura / Magaly TV La Firme

Asimismo, el conductor de televisión dejó en claro que el bienestar de su hija está de por medio, pues todo lo que tenga que hablar lo hará con su expareja en privado ya que mantienen una buena comunicación. “Me incomoda porque están hablando de mi hija, pero lo único que me importa es el bienestar de ella, que ella esté bien y todo lo que tenga que opinar lo haré en privado”, sostuvo muy fastidiado.

Además, el también actor añadió que todas sus emociones que puede sentir al observar las imágenes de ‘Cuevita’ entrando a la casa de Pamela, donde vive su menor hija, se lo hará saber a la persona indicada y en privado. “Lo que yo pueda sentir, tampoco lo puedo exponer. Lo que pueda sentir, no lo voy a decir en cámaras y si lo tengo que decir se lo diré a la persona indicada (...) son temas delicados”, precisó para las cámaras de “Magaly TV La Firme”.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA POSIBLE SERIE DE LA VIDA DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Hace algunas semanas, los actores de la nueva serie ‘Tu nombre y el mío’ que se transmite por América TV se juntaron para ver el estreno, y en la salida estuvieron esperando las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que no dudaron en preguntarle a Michelle Alexander, productora de la novela, sobre la posibilidad de que se realice una serie inspirada sobre la vida polémica de Christian Domínguez. “¡Ay no, no! Eso es otro tipo de producción, never (nunca)”, sostuvo entre risas.

Además, la guionista y directora aprovechó para dejar en claro que el integrante de la Orquesta Internacional no interpretó a Jhonny Orosco, quien lo fue en ‘Néctar en el cielo’ en 2007, en la reciente teleserie debido a que ha cambiado en varios aspectos. “El personaje de la mamá lo hace Carolina Infante, quien fue también en ‘Néctar en el cielo’. Nos pareció lindo y además ella es una gran actriz. Christian no, además, eso es otra época, ya cuando él hizo de Jhonny, ahora ya ha cambiado, no solo físicamente”. precisó para dicho medio.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA SOBRE LA SUPUESTA RELACIÓN CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Karla Tarazona brindó una entrevista al diario Trome donde se pronunció sobre todas las especulaciones que se vienen dando en diferentes medios en la cual indican que mantiene una reconciliación con Christian Domínguez. Al respecto, la exmodelo lo tomó con mucho humor y desmintió tajantemente algún vinculo con el integrante de la Orquesta Internacional, aunque no dudo, fiel a su estilo, bromear su situación con la teleserie ‘Mi amor el wachimán’, donde Domínguez era el protagonista.

“(Christian dijo que lo de ustedes es una ‘novela’ con la que se divierten y divierten al público, pues le pregunté si habrá ‘remember’) Es una novela, ni Corran Tellado se atrevió a tanto, me siento en ‘Mi amor, el wachimán 6′, ja,ja, ja”, comentó la actriz cómica entre risas.

“Ya hemos respondido esa pregunta muchas veces ambos y fuimos claros al señalar cuál es nuestra relación y cómo nos llevamos en bien de nuestro hijo e hijos. Nos llevamos súper por el bienestar de ellos, lo que hacemos es para divertirnos y divertir al público que sigue ‘nuestra novela’, pues a la gente le gusta los finales felices”, agregó.