La empresa Pictures of the Year Latam (POY Latam) celebra 10 años de trabajo ininterrumpido dedicado a reconocer la excelencia en fotografía en la región. Este año, su concurso de fotografía - el más prestigioso de Iberoamérica -, tendrá un enfoque especial en salud con la inclusión de nuevas categorías, creadas en alianza con Janssen, grupo de compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson.

Este año la competencia se enmarca en los retos que la salud pública, los pacientes y sus familiares han vivido en el año más retador de nuestra generación. En un año donde se vio la importancia de la salud a nivel mundial, fotógrafos profesionales y aficionados de Perú podrán capturar cómo la salud se convirtió en una prioridad para la sociedad.

Es por ello que, por primera vez, el concurso incluirá categorías especiales sobre salud y ampliará su público objetivo a fotógrafos aficionados e independientes, con el propósito de tener imágenes que cuenten las diferentes historias en torno a la salud de nuestra región y permitan una reflexión profunda acerca de los desafíos y lecciones que nos dejan la nueva normalidad.

Pablo Corral, fotoperiodista, escritor, artista, gestor cultural y líder de POY Latam da detalles sobre el concurso. “Pictures of the Year ha buscado por diez años contar las historias de nuestros países a través del inmenso talento local en fotografía documental. Lo vivido en el 2020 no tendrá precedentes en nuestra generación y no podemos dejarlo pasar sin retratar todas las realidades que han vivido las personas de Latinoamérica. Es por esto que abrimos tres categorías para fotógrafos aficionados, para que con su cámara o celular puedan retratar sus propias experiencias. En un año que ha girado en torno a la salud, entendemos que es un contexto digno de retratar”.

Los interesados se podrán inscribir en categorías especiales dedicadas a la salud, cuatro para fotógrafos profesionales y tres para aficionados a la fotografía; estos últimos podrán participar con la publicación de su trabajo a través de Instagram.

Las categorías serán: “pacientes”, “cuidadores”, “salud mental” y “enfrentando la pandemia”. Esta selección temática busca visibilizar de una manera real los retos que enfrentan millones de pacientes, la admirable tarea que realizan médicos y cuidadores, así como la importancia de seguir abordando otras enfermedades y la necesidad de proteger la salud mental en estos tiempos de pandemia.

En esta edición, el panel de jurados estará compuesto por Mallory Benedict, editora de Historia y Cultura de National Geographic Estados Unidos; Gael Almeida, directora regional para América Latina de National Geographic; Gisela Volá, fotógrafa, profesora, curadora y cofundadora de Sub, cooperativa de fotografía; Daniel Rodrigues, fotógrafo portugués y el anterior ganador de World Press Photo y Magdalena Herrera, directora de fotografía de GEO FRANCE.

Además de las categorías especiales, el concurso seguirá contando con las categorías tradicionales de video documental, fotografía y multimedia. La evaluación de las fotografías se hará de manera virtual del 14 al 17 de enero. El de video y web del 21 al 24 del mismo mes y las rondas finales se transmitirán en vivo en los primeros meses de 2021. Todas las categorías podrán acceder a un premio.

Finalmente, si estás interesado de participar en el concurso, visita: https://poylatam.org/#Concurso cuyo plazo final de inscripción será hasta el 2 de enero del 2021.

