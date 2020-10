Los Ángeles Lakers, liderados por LeBron James y Anthony Davis, están a un solo juego de coronarse como los nuevos campeones de la temporada en la NBA, pero los Miami Heat de Jimmy Butler darán pelea hasta el final.

Pese a la ventaja de 3-1 a favor del cuadro angelino, ha sido una serie final muy pareja y apasionante desde el juego uno, marcada por lesiones y momentos especiales.

El pivot de los Heat, Bam Adebayo, se recuperó de una lesión en el cuello y participó del juego 4, aunque no pudo evitar la victoria de Lakers.

Quien no formó parte del último encuentro y está descartado para lo que resta de la serie es Goran Dragic. El talentoso jugador esloveno no pudo recuperarse y es una sensible baja en el equipo de Florida.

En tanto, los Lakers se perfilan como favoritos para este viernes, fecha pactada para el quinto enfrentamiento que les puede dar el ansiado anillo.

Además, LeBron James podría hacer historia y ganar el MVP de las finales con tres equipos distintos. Antes, ya lo hizo con los Heat y los Cavaliers.

En la burbuja de Orlando se juega la postemporada más especial que se haya jugado, por la pandemia del coronavirus, que obligó a eliminar las localías, pero no la emoción del baloncesto más espectacular del mundo.

¿Dónde ver Miami Heat vs. Los Ángeles Lakers por la NBA?





La transmisión oficial para el cuarto partido de las finales de la NBA estará a cargo de ESPN y TNT. Además, puedes afiliarte a NBA TV y disfrutar de esta emocionante serie.

Para ver baloncesto en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, entrevistas y resultados del duelo a través de la web de El Comercio.

Resultados de las finales





Juego 1: Lakers 116-98 Heat

Juego 2: Lakers 124-114 Heat

Juego 3: Heat 115-104 Lakers

Juego 4: Heat 96-102 Lakers

¿A qué hora se jugará Miami Heat vs. Los Ángeles Lakers por la NBA?





Argentina: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Perú: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Chile: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Estados Unidos (Miami): 21:00 horas

Estados Unidos (Los Ángeles): 18:00 horas



VIDEO RECOMENDADO

MLS: Higuaín falla penal y estalla contra rivales