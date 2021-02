Este lunes, Brian Hugh Warner, mejor conocido por su nombre artístico Marilyn Manson, fue acusado por la actriz Evan Rachel Wood y otras cuatro mujeres por haber abusado sexual, física y emocionalmente de ellas. Los relatos se difundieron en redes sociales y ya han traído serias consecuencias sobre el artista.

“A la luz de las inquietantes acusaciones de hoy de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover su álbum actual con efecto inmediato”, publicó Loma Vista Recordings en su cuenta de Instagram.

“También hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en proyectos futuros”, añadió la discográfica que alguna vez grabó con el cantante de 52 años.

El relato de Wood fue el primero en ver la luz y se convirtió en el detonante para que otras mujeres se animaran a contar sus terribles experiencias junto Manson. Desde violencia psicológica, hasta abusos físicos y sexuales a parejas y mujeres que han formado parte de su entorno.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”, escribió Wood en sus redes sociales este lunes. “Comenzó a prepararme cuando era un adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, detalló la actriz de 33 años de edad.

Wood tuvo una relación con el músico cuando ella tenía 19 y él 38 años de edad. Empezaron a salir en 2007 y se comprometieron en 2010, pero se separaron ese mismo año. En esos años —exactamente en 2009— Manson aseguró durante una entrevista a Spin que tenía fantasías sobre “romperle el cráneo con un mazo”, refiriéndose a su pareja de entonces.

Sobre estas polémicas declaraciones, un representante del artista señaló que debían ser enmarcadas como parte de una entrevista a una estrella de rock que estaba interesada en promover un nuevo disco, por lo que no debería ser tomado como “un relato de hechos”.

Evan Rachel Wood ya había hablado de los abusos antes

En 2018, Wood testificó ante la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes y contó su experiencia sin dar el nombre de su agresor.

“Mi experiencia con la violencia machista fue esta: abuso tóxico, mental, físico y sexual que empezó lentamente, pero que se intensificó con el tiempo, y que incluyó amenazas contra mi vida, grave acoso psicológico y lavado de cerebro”, narró en aquella oportunidad la actriz.

La artista lo hizo como parte de los esfuerzos para promover un cambio de legislación en California. En aquel momento, se buscaba que se extendiera el plazo de prescripción de delitos de violencia doméstica de 3 a 5 años. El cambio fue confirmado en 2019 y se hizo efectivo el año pasado.

Tras las acusaciones, además del rechazo de su antigua discográfica, Manson también fue retirado de “American Gods”. El artista iba a tener una participación especial en un capítulo que todavía no se ha emitido en plataformas como Amazon.

