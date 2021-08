Tras despedir la serie de Loki y darle la bienvenida a “What If...?” en Disney Plus, vale la pena repasar cuáles son los futuros estrenos que Marvel tiene preparados para este año. Aún queda una nutrida lista de series y películas que podrán verse en algunos cines, pero de todas formas serán parte del catálogo de la plataforma.

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) no deja de expandirse y con las series que están saliendo en Disney+ podemos enterarnos de lo complejo que llega a ser. Muchas de estas producciones están dejando las bases para futuras películas que serán estrenadas entre este año y el 2022.

Si “WandaVision” y “Loki” ya habían dejado en clara la existencia de los “eventos Nexus” y la coexistencia de más de una línea temporal, “What If...?” ha llegado para complejizar más aún el panorama. Ya desde los primeros minutos del primer capítulo lo ha dejado claro.

Mientras se van revelando los próximos capítulos de la nueva serie animada de Marvel, —ahora cada miércoles ( desde que “Loki” trastocara la costumbre de estrenar los viernes)— septiembre se asoma con un nuevo estreno que llegará a la mayoría de las salas de cine de todo el mundo: “Sang-Chi and the Legends of the Ten Rings”.

Estos son los siguientes estrenos de Marvel para lo que resta de 2021:

Título Tipo Fecha “Sang-Chi and the Legends of the Ten Rings” Película 3 de septiembre de 2021 “Eternals” Película 5 de noviembre de 2021 “Spider-Man 3″ Película 17 de diciembre de 2021 “Ms. Marvel” Serie finales de 2021 “Hawkeye” Serie finales de 2021

Como se puede ver, las películas ya tienen fecha fija y las series solo aproximados para su estreno. Para el próximo año y otras fechas futuras estos serían los estrenos que se esperan:

Título Tipo Fecha “Thor: Love and Thunder” Película 11 de febrero de 2022 “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” Película 22 de marzo de 2022 “Black Panther 2″ Película 18 de mayo de 2022 “Captain Marvel 2″ Película 8 de julio de 2022 “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” Película Mediados de 2022 “Guardianes de la Galaxia 3″ Película Mediados de 2023

Por su parte, estos son los títulos que Marvel ha anunciado como sus proyectos futuros pero aún no tienen una fecha determinada para su estreno:

“Capitán América 4″ - Película

“She-Hulk: Fecha por determinar” - Serie

“Moon Knight: Fecha por determinar” - Serie

“Secret Invasion: Fecha por determinar” - Serie

“Ironheart: Fecha por determinar” - Serie

“Armor Wars: Fecha por determinar” - Serie

“I Am Groot: Fecha por determinar” - Serie

“Blade” - Película

“Fantastic Four” - Película

“Black Panther: Kingdom of Wakanda” - Serie

VIDEO RECOMENDADO

El Universo Cinematográfico de Marvel estrenará la siguiente semana, a través de Disney Plus, su primera serie animada llamada “What if...?”. La producción explorará una alocada historia de cómo hubiesen sido las cosas en distintos escenarios. (Fuente: América TV)