El pádel es un deporte que ha tenido un crecimiento exponencial de gran escala no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Este crecimiento se ha presentado con mayor evidencia en el Perú desde que en el 2022 One Padel apostó por crear el primer club de pádel en el país.

Con esta iniciativa, la marca ha fomentando un gran impulso del mismo a través de diferentes torneos y eventos de alto nivel, brindándole a los jugadores amateurs un entorno profesional y de experiencias de alta calidad.

Actualmente, Perú cuenta con 190 canchas de pádel, pero se prevé que este número aumente de manera significativa a medida que el interés y la inversión en el deporte sigan creciendo, pues la cantidad de jugadores activos ya supera a otros deportes de raqueta.

One Padel, anuncia la próxima inauguración de su cuarta y más grande sede en el Perú, fortaleciendo su liderazgo en el sector y su compromiso con el desarrollo de este deporte. Esta apertura, programada para diciembre de 2024, asegura el compromiso de la marca con la expansión y profesionalización del pádel en el Perú.

La nueva sede, con instalaciones que han sido creadas para ofrecer una experiencia completa, contará con ocho canchas, entre ellas la primera cancha de pádel singles del país, cafetería, zona social y camerinos.

Después de tener una entrevista en exclusiva con Sebastián Escalante, Fundador de la marca, nos confirma que One Padel, con un total de 21 canchas a nivel nacional, no solo espera consolidarse en Lima, sino que también tienen planes de expansión en diferentes provincias para el 2025, esto con el objetivo de llevar no solo el sentido de comunidad, diversión y competición característico de su marca y el deporte sino también la emoción de practicar este deporte a un público aún más amplio.

One Padel, la marca líder del pádel en el país, los invita a disfrutar de estas nuevas instalaciones que ofrecerán no solo el alquiler de las canchas y clases personalizadas, sino también un excelente ambiente social para compartir con amigos, compañeros y familia.