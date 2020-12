Helena Bonham ha hecho pública su opinión sobre la serie ‘The Crown’, en la que interpreta a la princesa Margarita. La artista ha señalado que Netflix debería decir que se trata de una ficción y no un documental. Bonham no es la primera persona que lo hace. De hecho, el ministro de cultura británico, Oliver Dowden, le pidió a la plataforma que pusieran un cartel al inicio de cada capítulo pues temía que los espectadores jóvenes confundan realidad con ficción. “Es una obra de ficción muy bien producida, así que, como al inicio de otras series, Netflix debería dejar claro que es solo eso”, dijo en una entrevista a The Mail.

Helena Bonham ha seguido sus pasos. En una reciente entrevista con el medio británico The Guardian, la actriz ha revelado que siente que el equipo tiene una “responsabilidad moral” con la historia. “En The Crown todo está dramatizado. Y eso es algo que me importa mucho recalcar porque creo que tenemos la responsabilidad moral de pararnos a decir ‘Un momento, esto no es un documental, estamos haciendo una serie, que es algo muy diferente”, dijo la actriz al medio.

Según sus declaraciones, todos los sucesos que pasan en la serie no pasaron del mismo modo en la realidad; algo que los fanáticos de The Crown ya sabían. De hecho, las búsquedas sobre lo que es real y lo que no, se disparan antes del inicio de cada nueva temporada. Sin embargo, para Bonham la plataforma debería expresarlo directamente.

Sobre Peter Morgan, el director de la serie, la actriz no ha tenido más que palabras de honor. “Su labor de documentación es impresionante, pero lo cierto es que luego Peter cambia las cosas y juega con ellas”, señaló.

