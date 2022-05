En el horóscopo chino cada signo zodiacal es representado por un animal, con cualidades y aptitudes diferentes que se vinculan a las personas nacidas bajo el signo predominante. Tiene tanta importante que se cree que el carácter de una persona está marcado por lo que establece en la astrología china, y hoy eso te llevará a encontrar el dorama perfecto que deberías ver próximamente.

El año del nacimiento decreta el animal al que pertenece cada persona, son cinco elementos los que añaden un plus a la personalidad según la astrología china: metal, agua, madera, fuego y tierra, estos elementos junto al animal son los que definen como son las personas. ¿Ya sabes que animal te representa?

Los signos zodiacales chinos son: rata, el buey, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo; cada animal posee diferentes cualidades. Si ya conoces cuál es el que te corresponde según el año en que naciste, ahora te dejamos una guía de k-dramas para que puedas ver, según los rasgos de tu personalidad.

Cuál dorama te corresponde ver según tu signo del zodiaco chino:

Rata

Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por su vitalidad, pero también son curiosos y divertidos. El k-drama A Business Proposal es perfecto para ti, pues reúne el romance, la diversión y también momentos inesperados. La serie esta disponible en Netflix.

Buey

Las personas nacidas bajo este signo del zodiaco suelen ser personas confiables y humildes, individuos que dan real importancia a la familia. Por eso creemos que Navillera es el drama más adecuado para ti. Este k-drama aborda las relaciones familiares y vínculos afectivos desde diferentes perspectivas. La serie está disponible en Netflix.

Tigre

Este signo suele ser valiente y posee aptitudes de líder. El drama ideal para ti sería The Devil Judge, una historia de suspenso que te mantendrá entretenido mientras descubres a verdad detrás de los personajes. La serie la puedes encontrar en Viki.

Conejo

Los nacidos bajo este signo suelen ser tranquilos, confiados y fuertes, pero además muy atentos a los detalles. Por ello, Suspicious Partner te hará llevarte grandes sorpresas con la magnífica historia. Lo puedes encontrar en Viki.

Dragón

Destacan por ser un signo tenaz, inteligente y luchador, Vincenzo es un drama ideal para este tipo de personalidad, pues además el protagonista del k-drama es astuto y brillante. La serie esta disponible en Netflix.

Serpiente

Este signo posee cualidades como el tener una mente compleja y un agradable sentido dle humor, es así que el drama perfecto para ti seria Devilish Joy. Te hará experimentar muchas emociones y descubrir poco a poco algunos misterios detrás de cada personaje. Disponible en Viki.

Caballo

Son espíritus libres que buscan su felicidad. El mejor k-drama es Romance is a Bonus Book, una historia de perseverancia, romance y nuevos aparendizajes. Disponible en Netflix.

Mono

Los nacidos bajo este signo del zodiaco chino suelen ser alegres, bromistas y un poco arrogantes. Un drama que no debes perderte es A Gentleman’s Dignity, incluye romance, bromas, personajes muy confiados y muchas sorpresas que te mantendrán muy atento a la trama. Serie disponible en Viki.

Gallo

Las personas de este signo son orgullosos, se desesperan fácilmente y poseen una apariencia fría, pero en realidad no lo son. El romance es su fuerte, por eso te recomendamos Strong Woman Do Bong Soon, una bella historia de amor. Disponible en Netflix.

Perro

Las personas nacidas bajo este signo son leales y afectuosos, pero en ocasiones suelen guardarse muchas de sus emociones. La amistad es uno de tus mejores rasgos, por ello Hospital Playlist, es e k-drama que no puedes perderte de ver. Disponible en Netflix.

Cerdo

El último signo del zodiaco chino, se trata del Cerdo, personas honestas, realistas y entusiastas, asi que un drama perfecto a tus cualidades es When The Camelia Blooms, una historia de una madre soletra que hace de todo para cuidar a su pequeño, incluso cuando todo el mundo la está juzgando. Disponible en Netflix.

