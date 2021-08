Muchos actores buscan técnicas especiales para lograr una interpretación realista de los personajes que se le encomendaron. Tal es el caso de la actuación de método, una técnica que nació en la década de 1930 gracias a Lee Strasberg y Elia Kazan. Artistas como Jared Leto y Nicole Kidman han llegado a desarrollar parte de su trabajo con ella, y por supuesto que han tenido más de una anécdota.

La actuación de método es una técnica que se basa en la memoria sensorial y requiere de ejercicios emocionales. Con ello los artistas que la usan podrán recrear interpretaciones sumamente verosímiles y realistas.

Jared Leto

Una de las veces que la actuación de método se volvió a filtrar en las noticias diarias fue cuando Jared Leto interpretó al Joker en “Suicide Squad”. El actor asumió el reto al mismo nivel que el recordado Heath Ledger y decidió encarnar permanentemente al famoso villano de DC.

Entre los rumores más populares se difundió que Leto le había enviado una rata muerta a su coprotagonista, Margot Robbie, para establecer la química característica de Joker y Harley Quinn.

Recientemente Robbie confirmó la existencia del roedor, durante una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel. Pese a que Leto había tratado de negarlo en el pasado. Ella indicó que le regaló un arata viva, pero que actualmente se desconoce con certeza cuál ha sido su paradero final.

Roberto De Niro

Cuando Robert De Niro protagonizó “Taxi Driver”, también se auxilió de la actuación de método. El actor, trabajó por turnos de 12 horas como taxista en la ciudad de Nueva York. Durante un panel en el Festival de Cine de Tribeca, Martin Scorsese recordó que hubo un pasajero que reconoció al actor.

“Me dijiste que un tipo se subió al auto y notó que era tu nombre en la licencia de conducir y dijo: ‘¡Dios mío, acabas de ganar un Oscar! ¿Es tan difícil conseguir un trabajo como actor? “, dijo el director.

“Dije ‘Sí’”, respondió De Niro

Al Pacino

Mientras filmaba la película “Serpico” de 1973, Al Pacino estaba tan involucrado con el personaje que detuvo a un camionero y amenazó con arrestarlo por contaminación de escape.

“Era un día caluroso de verano y yo estaba en la parte trasera de un taxi”, recordó el artista. “Había un camión tirando gases en mi cara. Grité, ‘¿Por qué estás poniendo esa mierda en la calle?’ Él dijo, ‘¿Quién eres tú?’ Yo grité, ‘Soy policía y estás bajo arresto, ¡deténgase!’ Saqué mi insignia de Serpico. Fue una fantasía por un momento. Iba a ponerlo bajo arresto ciudadano, pero luego me di cuenta de lo que estaba haciendo“, relató.

Jamie Foxx

Durante la filmación de la película “Ray”, el actor que encarnó a la leyenda del soul Ray Charles fue Jamie Foxx. El director del film, Taylor Hackford, sugirió que el artista tenga los ojos sellados. Como el actor estuvo de acuerdo, se le colocaron unas prótesis que recrearon la visión deficiente de Ray.

En una entrevista con el New York Times, Jamie habló sobre lo desafiante que fue la experiencia, describiéndola como extremadamente claustrofóbica e inductora de ansiedad. “Imagínese tener los ojos cerrados con pegamento durante 14 horas al día. Esa es tu sentencia de cárcel “, explicó. Añadió que a menudo sus colegas olvidaban que él no podía ver y lo dejaban para que se orientara en el set.

Tom Holland

Para prepararse para el papel de Spider-Man, Tom Holland se inscribió en una escuela secundaria de élite en el Bronx. Solo pasó tres días ahí y usó un acento y un nombre falsos para que nadie lo reconociera.

Según el estudiante que Tom siguió, el actor se aburrió un poco después de ir a clases de ciencias durante dos días seguidos y terminó tratando de convencer a la gente de que él era el nuevo Spider-Man.

Jodie Foster

Para su estelar papel en “El silencio de los inocentes”, la actriz Jodie Foster trabajó con agentes del FBI. La artista estudió la rutina diaria de los aprendices en la Academia del FBI en Quantico y conoció a John Douglas, el hombre a cargo de los Servicios de Apoyo para Investigar del FBI, conocido como el principal experto en asesinos en serie en Estados Unidos.

”[Aprendí] que no se puede confiar en los MO (métodos de operación) cuando se investiga a los asesinos en serie... Se sabe que los asesinos viajan 3,000 millas para matar a alguien y luego viajar 3,000 millas atrás. No hay pistas. No tiene sentido”, comentó Foster a Empire cuando fue consultada sobre el papel.

Halle Berry

Cuando Halle Berry se preparó para su papel de drogadicta en la película “Jungle Fever” de Spike Lee en 1991, visitó una casa de drogas para tomar apuntes. También reveló, en una entrevista con Wendy Williams, que no se bañó durante 10 días seguidos mientras filmaba la película para meterse en el personaje.

“¡Pregúntale a [Samuel L. Jackson]! Tenía que olerlo“, respondió la actriz cuando la entrevistadora cuestionó sobre la veracidad de lo que contaba.

Daniel Day Lewis

Ampliamente reconocido como uno de los actores de método más famosos de todos los tiempos, Daniel Day Lewis es conocido por los procesos que pasa para encarnar a sus personajes.

Por ejemplo, para “Last of the Mohicans”, le enseñaron a despellejar animales, construir canoas, lanzar hachas de guerra y recargar mosquetes mientras corría. También se negó a utilizar tecnología moderna en el set.

Del mismo modo, para su trabajo decidió mudarse a vivir en el plató de la aldea del siglo XVII sin electricidad ni agua corriente, construyó la casa de su personaje a mano con herramientas de la época y viajó a caballo.

Sally Field reveló que mientras estaban trabajando en Lincoln, él llegó a permanecer en el personaje incluso cuando estaban enviando mensajes de texto.

Nicole Kidman

Por su parte, Nicole Kidman reveló en una entrevista reciente que permaneció en el personaje durante casi cinco meses, mientras trabajaba en “Nine Perfect Strangers”, su nueva serie de Hulu.

“Solo respondería como Masha”, explicó. “Quería que emanara una energía curativa muy tranquila todo el tiempo, así que recuerdo acercarme a la gente y poner mi mano en su corazón, tomar su mano, me hablaban o usaban mi nombre Nicole cuando los ignoraba por completo”, contó.

