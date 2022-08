Según un video difundido por medios europeos, el futbolista catalán Gerard Piqué ya no puede ni siquiera entrar a la casa que compartió con Shakira cuando se casaron. Dos meses después de anunciar su ruptura, todavía no han llegado a un acuerdo de separación y los problemas parecen no terminar. Todos los detalles, en nuestra nota.

Según un vídeo difundido por Europa News, el futbolista del Barcelona FC ni siquiera podía entrar en la mansión que compartía con la cantante cuando estaba casado, y cada vez que tenga que ir a recoger a sus hijos, tiene que esperar en la puerta como si fuera una persona ajena a la familia.

Milán y Sasha habrían llegado a Barcelona después de haber pasado unas vacaciones de tres semanas con su madre, la cantante Shakira en Estados Unidos y México; reencontrándose por fin con su padre. Actualmente los abogados de Gerard Piqué supuestamente habrían llegado a un previo acuerdo, para que ese reencuentro se haya podido dar.

TENSO MOMENTO QUE VIVIÓ PIQUÉ

Como señalan fuentes muy cercanas, sus abogados han mantenido un tenso “tira y afloja” con los dos hijos de la ex pareja: Milán y Sasha; mientras sigan en medio de estos momentos complicados, se debe seguir buscando la forma de darles la máxima prioridad.

Y se ha especulado que la cantante está buscando mudarse a Miami con los niños para comenzar su carrera en los Estados Unidos, a pesar de que el futbolista se encuentra luchando por hacerse un hueco en el Barcelona, aunque Xavi Hernández no puede asegurar la titularidad. Gerard Piqué se resiste a que sus hijos se vayan de Barcelona, donde tienen colegio, amigos y su familia, con los que son muy unidos y han crecido con ellos.

Las negociaciones para llegar a un acuerdo tardaron más de lo esperado ya que nadie quería ceder en relación a sus hijos y el entorno de Shakira y Piqué guardó silencio al respecto. Aunque en ningún momento pareció que fuera a ser fácil, y la relación entre la ex pareja no es amigable en absoluto.

Tanto es así que el futbolista catalán parece que ya no entra ni siquiera en la casa familiar, teniendo que esperar en la puerta como un “desconocido” cada vez que va a recoger a los niños.

El futbolista tuvo que esperar un poco más de 10 minutos para poder por fin ver a sus hijos. En el video tomado por los paparazzi se ve que tiene tiempo de organizar el baúl de su carro, esperar un rato más dentro del auto y por fin sale nuevamente hacia la puerta para recibir a sus pequeños y una maleta que notablemente pesa, al parecer en donde van todas las cosas que sus hijos necesitan para pasar unos días de verano a su lado.