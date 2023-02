El deportista Gerard Piqué y Clara Chía siguen dando que hablar luego de que la ex pareja del atleta lanzara su hit musical junto a BZRP. Esta vez, por primera vez, se dirigieron a la prensa y dieron algunos comentarios mientras caminaban por la calle de la mano entre risas. ¿Qué es lo que dijeron? En esta nota te contamos todo lo que debes saber al respecto sobre este tema que está dando que hablar en los medios de comunicación.

QUÉ DIJERON PIQUÉ Y CLARA CHÍA ANTE LAS PREGUNTAS DE LA PRENSA

Al ser consultados por el medio de comunicación Europa Press, Gerard Piqué y Clara Chía tomaron las preguntas de la prensa con mucha ironía, con una gran sonrisa ante los comentarios relacionados con el ataque de ansiedad que, supuestamente, sufrió Clara hace unos días, y por el que habría sido internada en un hospital.

“¿Cogió una ansiedad? ¿en serio? ¿una ansiedad? Por favor, de verdad. Tener una ansiedad es algo muy serio”, dijo el exjugador del Barcelona, que no aguantó la frente a este interrogante.

Sobre los rumores del cumpleaños de Clara Chía, ella respondió.

“¿Mañana es el cumpleaños? Pero qué te has tomado, qué dices. No es mañana, creo que te has equivocado. Está bien intentarlo, pero no es mañana. Es normal que eso pase”, precisó el español, mientras la joven se reía del reportero.

Este es el video en donde la joven pareja responde a la prensa.

#VÍDEO | Gerard Piqué y Clara Chía, de la mano y entre risas, responden por fin a las preguntas de la prensa: "¿Cogió una ansiedad? ¿En serio?" https://t.co/vRVEGJ7ZCT pic.twitter.com/uEK4tHVD7U — CHANCE (@CHANCE_es) February 6, 2023

QUÉ HAY QUE SABER SOBRE LA SEPARACIÓN DE PIQUÉ Y SHAKIRA

Shakira y Gerard Piqué llevan siendo un tema que sigue generando diversas opiniones, y esto tras confirmar su separación debido a que salió a la luz la supuesta infidelidad del futbolista a la cantante con Clara Chia Martí, una mujer más joven que la cantante, según medios españoles.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, fue el breve comunicado que envió Shakira, tras una relación que inició en 2010, durante el Mundial de Sudáfrica.

Durante sus casi 12 años de relación intentaron mantener un gran hermetismo respecto a su vínculo, sobre todo con la llegada de sus dos hijos. Pero las especulaciones de las infidelidades se hacían más fuertes y eso los hizo estar en medio de la opinión pública.

Fueron estas acciones por lo que, en un primer momento, se especulaba mucho sobre esta ruptura en España, ya que Gerard Piqué se había mudado a su piso de soltero en Barcelona y llevaba algunas semanas viviendo allí. Luego de todo esto, la información se confirmó y estalló en los medios de comunicación no solo de ese país, sino de todo el mundo.

A partir de ahí, han ido ocurriendo hechos que no confirman nada pero que dan para la imaginación de los fanáticos de ambas figuras del fútbol y la música. Uno de ellos, por ejemplo, es la interpretación de Shakira junto a Rauw Alejandro con “Te felicito”, quien muchos creen que es una indirecta para el defensa español tras la ruptura.

Por otro lado, en lo legal, según medios españoles, Shakira no le estaría llevando ventaja a Gerard Piqué sobre la custodia de sus hijos ya que el menor nació en España y tiene más facilidades de poder realizar una vida tranquila y normal en tierras europeas, que en Estados Unidos, como pretendía la cantante.

A esto, se le sumaron las imágenes de Gerard Piqué con su nueva pareja, la joven Clara Chia Martí, quien sería la cereza del pastel que indicaría que la relación entre el deportista y la intérprete de la “las caderas no mienten” ya llegó a su inminente final.

Posterior a eso, una entrevista de Shakira para el medio de comunicación español, ELLE, puso más tensa la situación, en donde la cantante se refirió por primera vez a cómo afrontaba la separación que tuvo con su ex pareja, además de cuál era su panorama respecto a las dificultades judiciales que vivía.

No obstante, también contó los sacrificios que hizo por mantener la relación de pareja que tenían ambos, además de cómo se encontraba su salud mental respecto a la separación y posterior acoso de los medios de comunicación que sus hijos y ella viven día a día.

Con un Gerard Piqué indignado por las declaraciones de su ex pareja Shakira, y con un mutismo completo, al deportista luego se le ha visto de la mano con su actual pareja Clara Chia Martí, quien, según medios de comunicación español, se encuentra devastada tras la publicación del nuevo éxito de Shakira que titula “Monotonía”, la primera canción que la colombiana sacó a la luz luego del anuncio oficial de la ruptura amorosa con el padre de sus dos hijos.

Por último, Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol. El defensor campeón con España en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 utilizó sus cuentas en redes sociales para dar este anuncio.

“He decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barcelona no habrá ningún otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, fueron las palabras con las que Piqué realizó el anuncio a través de un video que dura poco más de dos minutos.

El anuncio llegó al mismo momento en el que la cantante colombiana Shakira logró quedarse con sus hijos y podrá tener su voluntad, llevárselos a Miami, luego de un juicio que mantuvo a España en vilo.