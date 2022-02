Conforme a los criterios de Saber más

En estos días de tercera ola, una alternativa asoma con fuerza para las parejas enamoradas, solteras o casadas, que quieren celebrar San Valentín: ir a pasar el día a hoteles de lujo, en Lima o Cusco, que ofrecen un amplio catálogo de actividades en sus instalaciones. Un plan que resulta ideal para aquellos que prefieren salir de casa este 14 de febrero.

La oferta es variada: promociones que incluyen cenas temáticas, maridajes, sesiones de spa y actividades al aire libre, en ambientes cómodos y seguros, para un mejor disfrute. A continuación, una selección con algunas de las mejores propuestas para pasar el día del amor.

LAS OPCIONES PARA SAN VALENTÍN

Sheraton Lima Hotel & Convention Center

En su restaurante Mariva Cantina Moderna ofrecerá el 14 de febrero, de 7 PM a 10 PM, una cena a cinco tiempos con platillos como manzana de foie con frutos rojos, ostras gratinadas con holandesa de champagne, cerdito laqueado con rosé y mucho más. Cada tiempo irá maridado con vino de la bodega Dark Horse. Reservaciones a través de Mesa 24/7.

JW Marriott El Convento Cusco

¿Festeja el amor o la soltería? JW Marriott El Convento Cusco tiene una opción para cada uno. El 13 de febrero el hotel llevará a cabo la Noche de Solteros, con música en vivo, all you can eat de comida mexicana y sorpresas, de 7 PM a 10 PM.

Y para los enamorados, las opciones son: una promoción de spa para parejas, que estará vigente todo el mes y que incluye exfoliación de oro, envoltura de oro y masaje de 45 minutos, y, por otro lado, una cena a cinco tiempos el 14 de febrero, acompañada de un maridaje de vino y música en vivo. Reservaciones al Whatsapp 993547228 o a qespi.cusco@marriott.com.

Courtyard Lima Miraflores

Celebre el amor y la amistad durante todo el mes de febrero, aprovechando la experiencia que ofrece Courtyard Lima Miraflores, la cual incluye estadía para dos, desayuno, amenidad de bienvenida, 10% de descuento en la carta de alimentos y bebidas, early check in, late check out a las 4 PM, estacionamiento y upgrade, sujeto a disponibilidad. Precio por pareja S/ 542. Además, el 14 de febrero, el restaurante del hotel ofrecerá una cena a tres tiempos, con platillos como ensalada de prosciutto y mango, roast beef, gnoquis a la florentina, creme brulee de Baileys de postre y una copa de cava por persona, a un precio de S/199 por pareja. Reservaciones al Whatsapp 982861203.

Belmond MIraflores Park

Deléitese con la mejor vista del atardecer y comparta una velada especial brindando con una botella de Chandon. Disfrute una estadía inolvidable en el hotel más romántico de Sudamérica según los World Travel Awards 2021. Tarifa por noche desde US$250 o S/1,025. Oferta válida para 2 personas para estadías todo Febrero de 2022 para peruanos y residentes en Perú. Reservas: (01) 610 8300 / perures.fits@belmond.com

El Belmond Miraflores Park queda en Malecón de la Reserva 1035, Miraflores.

Fairfield Lima

La opción para celebrar que estará vigente durante todo el mes, es el Romantic Escape, que contempla estadía para dos, amenidad de bienvenida, almuerzo o cena de tres tiempos, desayuno buffet, 15% de descuento en alimentos y bebidas, estacionamiento de cortesía y uso de instalaciones, así como late check out a las 4 PM sujeto a disponibilidad. Además, el 14 de febrero ofrecerá una cena con variedad de entradas, fondos, postres y una copa de cava por persona, a S/119 por persona. Reservaciones a carlos.gonzales@marriott.com o al Whatsapp 978622304.

Novotel Lima San Isidro

Tiene distintas alternativas de platillos con bebidas. Con S/ 189 por pareja podreos disfrutar el coctel “poción del amor”, un macerado de pisco, maracuyá y crema de coco, además de la degustación de encantos para compartir, platos de fondo a escoger y su delicioso postre. Tiene validez del 11 al 14 de febrero, previa reservación de 24 horas.

El 14 de febrero es, también, una ocasión ideal para compartir con amigos. Por ello, Novotel Lima San Isidro lanza las siguientes promociones: chilcanos ilimitados + 1 piqueo de la casa. Válido de lunes a viernes de 5 a 8 p. m. A S/55 soles por persona, incluido impuestos y servicios. After Office: Gin Tonic, Cuba Libre, Coca sour, Chilcano clásico, Piña colada, Algarrobina. Válido de lunes a viernes de 5 a 9 p. m. por todo febrero. 2 x S/40 soles, incluye impuestos y servicios. En av. Víctor Andrés Belaunde 198.

Ibis Lima

Para las parejas que buscan salir de lo cotidiano, este hotel ha preparado opciones de estadía por una noche ya sea en habitación Standard o Plug & Play. Ambas incluyen desayuno buffet, Petit fours más dos copas de vino o chilcanos, además de 10 % de descuento en el restaurante y 20 % en el bar (no incluye cerveza). A S/250 y S/280 soles, según el tipo de habitación. Válido del 11 al 14 de febrero. En la Av. José Larco 1140, Miraflores.

Novotel Cusco

Se suma a la avalancha de promociones y programas que Accor ha lanzado para rendir homenaje al amor. Ofrece alojamiento de 5 días y 4 noches para dos personas, con desayuno buffet por día, además del 15 % de descuento en platos a la carta. Todo a S/1099 soles, que incluye impuestos y servicios, con validez hasta el 28 de febrero. Asimismo, ofrece una promoción de alojamiento por una noche en habitación Standard más dos desayunos buffet, una cena y una rosa de cortesía a S/380 soles. El hotel se ubica en la calle San Agustín 239, Cusco.

