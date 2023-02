Qué estudió Magdyel Ugaz en la UNI y cómo influyó en su carrera como actriz?

La actriz peruana, Magdyel Ugaz, se ha convertido en una de las más populares del espectáculo local ya que con sus diferentes interpretaciones consiguió trascender en el público. Entre sus trabajos más recordados están los hechos en series de TV como “Mil oficios” y “Al fondo hay sitio”.

No obstante, toda larga trayectoria tiene un comienzo, y la de Magdyel no es la excepción. Los sueños al principio de la popular Teresita Collazos están en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

MAGDYEL UGAZ: LA CARRERA QUE ESTUDIÓ EN LA UNI

Magdyel Ugaz, quien se crio en Comas, siempre tuvo una preferencia por el arte, pues desde muy niña en su colegio solía declamar poesía. De esta manera, a los 13 años decidió llevar clases de actuación y así se lo comunicó a sus padres.

A pesar del gran apoyo que sus padres realizaban por cumplir sus sueños, no había un lugar cercano a Comas en donde comenzara a aprender el arte de la actuación. En tanto, mientras trataba de buscar el recinto ideal se entera gracias a una de sus familiares de la existencia del Teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería (TUNI).

Ugaz puso todo su interés al TUNI que en esa época estaba dirigido por el actor Reynaldo Arenas. Por lo tanto, un día fue con su madre a entrevistarse con el actor y ver la posibilidad de poder estudiar allí.

Reynaldo Arenas

Después de varias súplicas, Reynaldo Arenas logró aceptar pese a no contar con la mayoría de edad o ser una reconocida actriz. Así lo contó al programa “#Dilo” conducido por Jannina Bejarno. “Mi mamá y yo nos quedamos en la puerta esperándolo hasta que finalmente llegó y le dije que quería actuar”, dijo.

Desde ese momento, tuvo la oportunidad de desenvolverse en el arte dramático y escénico. Tras tres años de estar en la UNI complementó sus primeros aprendizajes con estudios en el Teatro de la PUCP. Y es que, al estudiar allí tuvo la posibilidad de obtener su primer papel en la serie dirigida por Efraín Aguilar, “Mil oficios”.

Magdyel Ugaz en "Mil Oficios".

MAGDYEL UGAZ NO TIENE PLANEADO REHACER SU VIDA AMOROSA

La actriz Magdyel Ugaz reveló que está soltera, viviendo el día a día y que no le quita el sueño volver a rehacer su vida amorosa, por lo que, reveló que se sometió al tratamiento de congelación de óvulos para cuando tome la decisión de encargar su primer bebé.

“A veces, también me pregunto: ‘¿Dónde está el amor?’, pero trato de no meterme más cosas a la cabeza o pensar sobre para cuándo voy a encontrar una pareja. Vivo el día a día y agradezco las cosas que me pasan. No me presiono, en el amor no se puede presionar, trato de vivir tranquila y feliz. Vivo el presente, no estar tanto en el pasado ni en el futuro”, señaló Ugaz.