Qué pasó con un ingeniero que intentó devolver 250 mil dólares que Google le depositó por error

La empresa tecnológica Google, a través de su matriz, Alphabet. es una de las compañías con mayor relevancia en el mercado internacional. El motivo no es otro que su alta exposición al público. Gracias a la creación y estandarización de su buscador, es una herramienta que la gran mayoría de personas usa a diario.

Aunque, no nos encontramos ante una empresa completamente perfecta, ya que, debido a sus buenas dimensiones, a veces somos testigos de cuestiones que no deberían suceder. Al menos no de una forma tan increíble como la que podrás conocer lineas más abajo.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LA PERSONA QUE QUISO DEVOLVER LOS 250 MIL DÓLARES A GOOGLE?

Google hizo por equivocación una transferencia hace unas semanas y el afortunado destinatario del dinero, identificado como Sam Curry, quiso ponerse en contacto con la empresa para devolverlo. A pesar de que stuvo contactando a través de diversos medios con la plataforma no lograba el feedback por parte de la firma con sede en Mountain View. Es así que después de la espera de varias semanas con el dinero en su cuenta bancaria, tomó la decisión de utilizar la red social Twitter como altavoz. Solo así, debido a la viralización de la información, pudo ponerse en contacto con la compañia.

Según la información dada por el protagonista, la repercusión que dio el mensaje es lo que permitió conseguir una comunicación directa con el personal de Google. Este suceso demuestra hasta qué punto nos encontramos ante una empresa tecnológica de grandes dimensiones. Es por ello que, este tipos de anécdotas son las que pueden poner en duda a un inversor medio, ya que es una clara señal de los muchos recursos que se pueden terminar gastando es cosas innecesarias año tras año.

Como es normal en estos casos en los que algo así pasa, la mayoría de los usuarios alentaban a Sam Curry a no entregar el dinero y por lo tanto quedárselo. El problema es que, si este dinero es reclamado posteriormente y denunciado por parte de Google, podría haber estado cometiéndose un delito por apropiación indebida. Y a pesar de que no haya podido comprarse una casa o un auto, vivirá la conciencia tranquila de haber actuado ética y moralmente.

¿QUÉ HIZO GOOGLE AL RESPECTO?

La gran empresa Google, por otro lado, ha podido reconocer que el pago de la devolución se ha hecho de manera exitosa, por lo que Sam Curry ha actuado de forma honesta y no habrá ningún tipo de denuncia o demanda contra él.