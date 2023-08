Magaly Medina es una de las periodistas más famosas en el ámbito de los espectáculos en Perú. Su programa, “Magaly TV, la firme”, es uno de los más vistos en la televisión nacional en la actualidad. Y, ahora, sus fanáticos cuentan los días para poder disfrutar del regreso de “La Casa de Magaly”, el reality show que reunirá a distintos famosos de la farándula peruana para convivir en un solo lugar casa durante un determinado tiempo.

Cabe resaltar que en los últimos días surgieron muchos rumores sobre quiénes serían los personajes que formarían parte de “La Casa de Magaly”. Sin embargo, ya se pudo conocer los nombres de varias de estas personalidades.

Los primeros famosos que han sido confirmados para participar en el reality de la conductora de cabello rojizo son Alfredo Benavides, quien aprovecharía la oportunidad para enfrentar sus miedos y conquistar a Gabriela Serpa, con la que fue relacionada en los últimos meses. También estarán Andrés Hurtado, popularmente conocido como ‘Chibolín’, conductor de Panamericana Televisión, entre otros.

¿Qué se vio en el adelanto de “La Casa de Magaly” con Fiorella Retiz, Andrés Hurtado, Alfredo Benavides, Gabriela Serpa, entre otros

El primer avance de “La Casa de Magaly” ya se dio a conocer. En este video corto, se puede ver a Fiorella Retiz, periodista peruana y vinculada en algún momento a Aldo Miyashiro, referirse a dicho ‘ampay’ que protagonizó junto al reconocido conductor, y que fue tendencia durante bastante tiempo a nivel nacional.

Además, también se escucha a Gabriela Serpa referirse a un supuesto romance con el mismo Miyashiro. Por último, se aprecia a Carlos Cacho discutir con la ‘Uchulú', una reconocida tiktoker. Por lo tanto, hay mucha expectativa por ver qué cosas ocurrirán y se dirán en esta famosa casa.





¿Qué más debes saber sobre ‘La Casa de Magaly?

La reconocida conductora de televisión, Magaly Medina, sorprendió a sus fans al oficializar el esperado regreso de su reality “La Casa de Magaly” tras más de una década. El programa tendrá la participación de 12 famosos, quienes vivirán bajo la mirada de 60 cámaras que prometen no perderse ningún detalle.

El proyecto, que ha sido preparado minuciosamente desde el año pasado, cuenta con la total colaboración y aprobación del canal ATV y los diversos auspiciadores.

Magaly ha señalado que este segmento dará que hablar en todo el Perú, pues habrá confesiones que generarán la sorpresa de sus televidentes, además que se verán imágenes de impacto que no dejarán a nadie indiferente. Por último, en comparación con la última edición, esta versión de ‘La Casa de Magaly” contará con la tecnología más avanzada a su disposición, por lo que los famosos no tendrán un solo rincón donde esconderse de la cámara. Es decir, no tendrán vida privada mientras estén presentes en la casa.

¿Cómo es La “Casa de Magaly”?

De acuerdo al tráiler del reality, los participantes de esta nueva edición vivirán una espaciosa residencia que contará con todas las comodidades necesarias para que su convivencia sea lo más acogedora posible. Dicha casa tiene una amplia piscina y varios muebles para el elenco. Por último, ellos tendrán una cocina bastante grande y una gran cantidad de cuartos equipados con cómodas camas para que su descanso sea lo más reconfortante posible.

TROME | Magaly expone fotos de Maju Mantilla