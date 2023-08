Este es el ampay qué Magaly Medina se arrepiente de no haber sacado

Durante mucho tiempo, en la farándula peruana, Magaly Medina es conocida por destapar infidelidades o en situaciones no adecuadas a varios personajes del espectáculo nacional. Mediante su programa ‘Magaly TV, la firme’ ha revelado varias veces videos y audios que le generaron diversos problemas y hasta demandas legales. No obstante, hubo una oportunidad en la cual la popular ‘Urraca’ tomó la decisión de no sacar a la luz algunas pruebas que tenía.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA SE ARREPIENTE DE NO HABER SACADO UN AMPAY?

Cuando empezaba la decáda de los 2000, la mayor de las Cayo estaba casada pero su matrimonio se rompió luego de que fuera ampayada besando a Carlos Thorton, su compañero de reparto en Torbellino. Tiempo después, la misma ‘urraca’ ha dado detalles de otro ampay que tenía sobre Bárbara Cayo, pero nunca se reveló. “Teníamos un ampay después de Thorton, ya le habíamos sacado un ampay chapando con un pata en un club luego teníamos otro ampay de ella chapando con un pata”, explicó en JB en ATV.

Según contó la conductora, ella al principio no quería hablar con Bárbara Cayo, pero luego fue convencida. “Le contesté el teléfono porque estaba desesperada, lloraba y lloraba y contesté porque finalmente es una mujer, que es madre. Ya se había separado del marido por culpa del primer ampay, entonces le contesté y me dijo: Mira que si tu sacas ese ampay, mi esposo me va a quitar a mis hijas, no puedes sacarlo, te lo ruego, te lo suplico””, contó.

Sin embargo, la misma Magaly Medina mencionó que se arrepentirá toda su vida de eso porque la mayor de las Cayo le declaró la guerra. “Yo le dije: mira Bárbara tus circunstancias son difíciles, te entiendo y no lo voy hacer. Pero, me he arrepentido toda mi vida porque la mujer esta me ha hecho una guerra total, encima que a mí me debía un favor, o sea le hice un super favor, un día me encontró en un restaurante y se acercó para decirme estupidez y media. Bien vulgar”, sostuvo Magaly.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA NO LE DEJARÁ SU HERENCIA A SU HIJO?

Magaly Medina reveló que hace un tiempo su hijo de 38 años de edad tomó la decisión de irse a vivir a otro país debido al acoso que recibía en la calle y las redes sociales. “Hace un tiempo decidió irse a vivir afuera. Me encanta que mi hijo esté lejos”, declaró la conductora.

De esta manera, la pelirroja dejó en claro que “los hijos son de la vida y se los debe soltar”. Además, mencionó que se encuentra feliz al saber que su engreído ahora puede tener una vida común y corriente como cualquier persona no famosa.

Con respecto al porqué no le dejaría ni un sol, dijo: “Ya él tiene su educación y cada uno se hace con su educación. (...) Él ya tiene asegurado su futuro”. Por ello, recalcó que su dinero se lo gastará junto a su esposo.