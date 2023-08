El “10″ de varios equipos de Argentina, y considerado por muchos como uno de los jugadores más habilidosos que nacieron en dicho país, nuevamente hace noticia y se vuelve viral por grabarse bebiendo cerveza y fumando en redes sociales. Luego de haber jugado por Barracas Central, Ricardo Centurión de 30 años, ha vuelto a causar polémica por un tema extrafutbolístico que pasaremos a contarte en esta nota donde ampliaremos sobre lo sucedido, porqué vive una situación complicada, y cómo fue la controversial transmisión en vivo.

¿CÓMO FUE EL POLÉMICO LIVE DE RICARDO CENTURIÓN DONDE APARECE BEBIENDO ALCOHOL Y FUMANDO?

Su paso por el fútbol de élite defendiendo las camisetas de históricos clubes sudamericanos como Boca, Racing, San Lorenzo y Sao Paulo, y hasta un equipo italiano, lamentablemente nunca pudo consolidarse con momentos duraderos y un palmarés más extenso para Ricardo Centurión.

La indisciplina ha sido el común denominador en la historia del talentoso mediocampista de 30 años que aún debería tener mucho por entregarle al ‘deporte rey’, pero que en virtud a la exposición mediática de sus peleas, acusaciones de violencia de género, escándalos por posesión de armas, choques vehiculares, y excesos con la vida, parece estar dejando su carrera futbolística en el olvido muy tempranamente.

Ahora, y luego de haber jugado profesionalmente durante 5 meses en 2023 por Barracas Central, Ricardo Centurión está generando interacciones en redes sociales y acaparando las principales portadas de medios especializados nuevamente por una polémica que ahora lo relaciona directamente con el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco.

Mientras sigue sin jugar luego que Rondina decidiera no contar con él e institucionalmente separarlo por aparente “falta de compromiso”, el futbolista nacido de las inferiores de Racing Club de Avellaneda reapareció públicamente haciendo un live mediante su cuenta de Instagram que pese a figurar como privada, algunos usuarios aceptados por él capturaron instantes de la transmisión donde se le observa bebiendo cerveza y también fumando un cigarro.

El hecho no pasó desapercibido y en poco tiempo se posicionó como una de las historias más virales de la presente semana en medio de la incertidumbre que genera su continuidad en el fútbol luego de quedar sin efecto el préstamo de Vélez, dueño de su pase, a Barracas Central firmado en febrero de este año.

Cabe resaltar, que en las capturas realizadas al video del live visto por casi 1,000 personas, Ricardo Centurión aparece sobre un fondo con cortina rosada, vestido con gorra negra, polera amarilla, y tomando una “Corona”.

¿QUÉ HECHO DE LA VIDA ÍNTIMA DE RICARDO CENTURIÓN TAMBIÉN SE VIRALIZÓ EN REDES SOCIALES A LA PAR DEL LIVE EN VIVO CON CERVEZA Y CIGARRO?

Ricardo Centurión debutó con Racing el 7 de mayo de 2012, lo hizo bien hasta cierto punto demostrando su habilidad para conducir el balón también como volante creativo en Boca Juniors, club con el cual campeonó en la temporada 2016/17, y en el Genoa italiano durante 2 periodos.

Sin embargo, problemas de conducta motivado por diversos factores, lo hicieron perder la perspectiva de lo que realmente era importante para su futuro, y una de las razones que podrían explicar la serie de escándalos originados tantas veces por él mismo, es la muerte de sus seres queridos.

El 29 de marzo de 2020 murió Melody Pasini, su último amor previo a conocer a la madre de su hija, y quien falleció producto de un paro cardiorrespiratorio mientras manejaba.

Justamente, Jenifer Lauría, casi a la par de la polémica transmisión de Ricardo Centurión, confirmó que ambos se encuentran separados, y actualmente solo mantienen un vínculo afectivo como padres.

La serie de historias compartidas en Instagram, permitió que la ahora ex del controversial futbolista argentino respondiera a inquietudes de algunos usuarios relacionadas al aspecto sentimental.

Tras confesar públicamente que ya no tiene un amorío con Ricardo Centurión, Jenifer Lauría respondió a “¿Cómo llevas el tema de la separación? Espero que no te afecte” con un “Súper, yo tomé la decisión que venía pensando hace tiempo, entonces no me afectó. Estoy tranquila y muy bien así”.

Asimismo, aceptó contestar otras preguntas de mayor grado íntimo, y por ello no se guardó nada al confesar que nunca dejó de trabajar pese a estar con el ex Barracas Central, argumentando que lo hace desde hace 12 años, y “solo en el embarazo, que me tomé la licencia correspondiente, pero luego volví. ¡No vivo del aire y nadie me mantiene!”.

ALGUNAS POLÉMICAS EXTRAFUTBOLÍSTICAS E INDISCIPLINARIAS DE RICARDO CENTURIÓN A LO LARGO DE SU CARRERA

- En 2012, y con 19 años, fue visto en fotografía con un arma de fuego

- En abril de 2015, siendo jugador de Sao Paulo, fue captado en una discoteca de Quilmes junto a una señorita, y ello propició que perdiera el vuelo de retorno al día siguiente

- En setiembre de 2016 protagonizó y ocasionó un choque múltiple en Avellaneda como futbolista de Boca Juniors

- En mayo de 2017, su expareja Melina Tozzi lo denunció por agresiones y amenazas