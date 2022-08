“The Sandman”, uno de los últimos estrenos de Netflix, está basado en el clásico cómic de Neil Gaiman. La historia nos presenta a Morfeo, un ser Eterno que representa el concepto de Sueño. Atrapado por unos humanos durante décadas, el dios deberá restaurar su reino en una misión que solo será posible tras superar a enemigos como el Corintio (Boyd Holbrook) y Lucifer (Gwendoline Christie). Es uno de los títulos más ambiciosos de este año.

Sin embargo, como siempre suele suceder en estos casos, hay cosas que la serie le cambió a la historia original del cómic. ¿Cuáles fueron estos detalles que variaron? En base a la información brindada por CBR, te lo contamos a continuación.

1) No hubo misterio sobre la convención de cereales

La aparición de la Convención de cereales es muy distinta comparada al cómic, pues en este último aparece de un momento a otro. Aquellos que leyeron la historieta no presagiaban que La casa de muñecas le daría esta historia un toque mucho más terrorífico.

2) La desesperación no vestía ropa

Despair of the Endless luce desnuda en el cómic, incluida en su primera aparición en The Doll’s House. Es parte de su esencia. El estar descubierta simboliza cómo la desesperación hace sentir a una persona: avergonzada e impaciente por esconderse del resto.

3) Morpheus no batalla contra Lucifer en los cómics

Uno de los cambios más inesperados es que Morpheus no se batió en duelo con Lucifer en los cómics. El episodio que busca representar este conflicto es muy fiel en varios sentidos, pero este cambio significó algo sorpresivo para los fans de la historia original, en la cual es Morpheus quien pelea contra el mismo Choronzon.

4) El ritmo del programa cambia

Definitivamente se notó el ritmo distinto que lleva el cómic en comparación con la serie de Netflix. Esta última le brinda demasiado espacio a temas como “El sueño de los justos”, por ejemplo. Además, hace lo contrario con algunos otros conflictos al presentar capítulos bastante apresurados. Esto sucede con los cuatro episodios que abordan La casa de muñecas.

5) “24/7″ no da tanto miedo como “24 horas”

Según los lectores más fanáticos del cómic, The Sandman #6, titulado “24 horas”, es la edición más escalofriante de la historia. Aquí se puede ver cómo el Doctor Dee usa el Materioptikon para atormentar a quienes visitan el restaurante.

Aunque “24/7″ es denominado un buen episodio, al menos para los más conocedores de la historia, no genera el temor que sí provoca al leerlo.

6) Héctor y Lyta Hall eran superhéroes en los cómics

Héctor y Lyta Hall son superhéroes en los cómics. Sin embargo, en esta nueva propuesta del streaming podemos ver cómo se unen a Rose después de que se produzca el fallecimiento de su madre. Es una forma bastante distinta de presentar su historia.

7) “Hombres de buena fortuna” fue parte de la casa de muñecas

En The Sandman # 13 , Gadling hace su aparición después de que Morpheus colabora para que Rose Walker ponga en libertad a Jeb. Esta situación se dio en La casa de muñecas. En el contenido que presenta Netflix, la historia forma parte de “The Sound Of Her Wings”, el episodio que presentó a Death.

8) John Dee fue Doctor Destiny, un villano de la Liga de la Justicia

De acuerdo al cómic, John Dee fue el mago de la corte de la reina Isabel en el siglo XVI. Él interpretaba el sueño de la Reina, que conectaba muy bien con The Sandman. John Dee era Doctor Destiny, un viejo villano de la Liga de la Justicia. Contrariamente a esto, en la serie se puede ver un origen inhóspito.

9) Etrigan el demonio acompañó a Morfeo a través del infierno

Cada vez que una historia se basaba sobre el Infierno, Etrigan the Demon aparecía. Esto sucedió en The Sandman # 4, cuando llevó a Morpheus hacia ese escalofriante lugar. Pero, en la serie de Netflix, se volvieron a cambiar las raíces de dicho personaje.

10) The Corinthian es una parte mucho más importante para Netflix

El corintio es uno de los personajes que más fans tiene en el mundo de los cómics. Si bien es bastante terrorífico, debido a su personalidad y apariencia, cuenta con bastante carisma. A comparación de la historieta, en la que sí es importante pero no uno de los protagonistas principales, en el programa es el gran villano de la temporada.