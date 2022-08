The Sandman, la adaptación a ‘live action’ de los cómics creados por Neil Gaiman, se estrenó en Netflix el pasado 5 de agosto convirtiéndose rápidamente en una de las producciones más vistas de la plataforma de streaming. La primera temporada cuenta con diez episodios que han adaptado la historia de Sueño (Tom Sturridge), la personificación antropomórfica de los sueños mismos, y desde su lanzamiento ha quedado la inquietud entre los seguidores de la serie de si habrá una segunda temporada.

Al respecto, Netflix no ha confirmado oficialmente una segunda temporada de The Sandman. Sin embargo, el showrunner del programa, Allan Heinberg, ha señalado que se encuentra planeando la continuación de la serie. “Hemos tenido una sala de escritores para la temporada 2 y estoy trabajando en los guiones ahora”, contó en una entrevista a Entertaiment Weekly.

A su vez, David S. Goyer, uno de los encargados del desarrollo del guion de The Sandman para Netflix –junto al autor del cómic original, Neil Gaiman– reveló en una entrevista a Den of the Geek que está trabajando en el guion de The Sandman temporada 2.

“De alguna manera, es más fácil porque hemos educado a la audiencia sobre las ideas básicas. Hemos mostrado cómo la vida de los sueños puede afectar el mundo de la vigilia”, comentó acerca del desarrollo del guion de la temporada 2 de The Sandman.

Sin embargo, lo que Allan Heinberg ha señalado es que la segunda temporada de The Sandman no solo está en el mundo de los sueños, pues ya ha tenido acercamientos con el equipo que se encargó de trabajar en la primera parte con el fin de tener todo listo en el caso Netflix acepte una continuación.

“Ahora estoy teniendo conversaciones sorbe la segunda temporada con los departamentos de diseño de producción y de efectos visuales de modo que, si tenemos la suerte de tener una segunda temporada, estamos listos para comenzar y la idea es repetir con el mismo equipo que se encargó de la primera”, dijo a Rolling Stone.

¿De qué se trata The Sandman de Netflix?

The Sandman en Netflix adapta los dos primeros volúmenes de los diez que componen el total de la serie, que en el cómic son titulados “Preludes & Nocturnes” y “The Doll’s House”. En ellos Sueño (o Morpheo) es apresado durante cien años por un humano y, tras liberarse, debe recuperar tres artefactos mágicos que detentan su poder, para lo que deberá encontrar a Johanna Constantine (Jenna Coleman, en una versión del personaje John Constantine creado por Allan Moore), ir al infierno para enfrentarse a Lucifer y medirse contra un humano con serios problemas mentales.

Una vez habiendo recuperado su poder, Sueño reconstruye el Ensueño, que es el reino mágico donde habitan los sueños y pesadillas. A continuación, la trama introduce a Rose Walker (Vanesu Samunyai), una misteriosa joven que es un “vórtice de los sueños” y busca a su hermano perdido, mientras Morpheo lucha por rastrear a tres pesadillas.

¿Cómo termina la primera temporada de The Sandman?

En el último episodio de The Sandman en Netflix, Sueño está decidido a matar a Rose, cuya existencia amenaza con destruir no solo Ensueño, sino también nuestra realidad, conocida como el mundo de la Vigilia.

Sin embargo, la bisabuela de la joven, Unity Kinkaid, toma el lugar de la joven luego de saber que Rose es descendiente de uno de Los Eternos, la familia de seres sobrenaturales de la que procede Morpheo. Sandman confronta a Deseo (uno de sus hermanos) que quería que Morpheo afronte las consecuencias de asesinar a alguien de su familia, mientras que Lucifer tiene sus propios planes.

¿Quiénes son Los Eternos en The Sandman?

La primera parte de The Sandman adapta dos de los diez volúmenes del cómic homónimo donde se presentan a algunos miembros de la familia conocida como Los Eternos: siete hermanos que son la representación antropomórfica de un concepto

En el cómic de The Sandman, Los Eternos son Destino, Muerte, Sueño, Destrucción, Delirio y los gemelos Deseo y Desespero. Hasta el momento la serie de Netflix solo nos ha presentado a Sueño, Muerte (Kirby Howell-Baptiste), Deseo (Mason Alexander Park) y Desespero (Donna Preston).

¿Cuándo se estrenará The Sandman temporada 2 en Netflix?

Hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte de Netflix acerca de una segunda temporada de The Sandman. Sin embargo, medios especializados especulan respecto a que, ante la posibilidad de una renovación, el estreno de esta podría ocurrir en la segunda mitad del 2023.