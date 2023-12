Rituales, cábalas y todo tipo de superstición representan una tradición arraigada en el imaginario popular de las personas cuando se prepara la despedida del año en curso. Durante la época decembrina que incluye la Navidad, también, la venta de ropa interior en Perú se incrementa con motivo de un Año Nuevo que en 2024 mueve masas y abarrota los emporios comerciales a fin de encontrar la tradicional prenda íntima de color amarillo. Conoce cómo va la venta a pocos días de la Nochevieja, qué llamativos estampados incluyen los productos y cuánto cuestan.

¿CÓMO VA LA VENTA DE ROPA INTERIOR AMARILLA EN EMPORIOS COMERCIALES PERUANOS CON MOTIVO DEL AÑO NUEVO 2024?

Tras el tradicional festejo navideño donde las familias suelen reunirse en un ambiente de paz y comunión, y sin tanto júbilo, llegará la Nochevieja para iniciar el conteo regresivo que dará la bienvenida al 2024, y por lo cual millones de peruanos ya andan en búsqueda de prendas íntimas de color amarillo.

Por ejemplo, Gamarra es el punto capitalino hacia donde anualmente acuden familias enteras para adquirir productos alusivos al Año Nuevo como polos, serpentinas, gorros, lentes, y por supuesto los infaltables calzones y también boxers para hombres que simbólicamente figuran asociados a la atracción de la “buena suerte”, abundancia y mucha prosperidad.

Con respecto a las ventas, RPP y Exitosa, por mencionar a algunos, son los medios que han recorrido las diversas galerías ubicadas en el emporio comercial más grande de Sudamérica, y recogido información que confirma el incremento de la demanda a menos de 5 días para despedir el 2023.

El movimiento por fiestas de fin de año causa impacto económico en los negocios de Gamarra que abren sus puertas y habilitan el comercio para despachar, también, prendas íntimas de otros colores, y no solo teniendo como base al color amarillo.

La ropa interior roja y verde es ofertada a precios accesibles, con diversos diseños y picantes estampados que marcan tendencia por el uso de frases o mensajes referentes a conocidas billeteras digitales, por ejemplo, y además pegajosas letras musicales.

QUÉ FRASES O MENSAJES CONTIENEN LAS PRENDAS ÍNTIMAS OFRECIDAS EN GAMARRA PARA EL AÑO NUEVO 2024

Cada Año Nuevo representa una etapa en la que anhelamos mejoras salariales, laborales, ascenso de puesto quizá, un estado de salud óptimo, entre otros aspectos personales y/o familiares, pero siempre acompañado de rituales cabalísticos que deberían potenciar el deseo de prosperidad por los próximos 365 días.

Para este 2024, el ingenio de los empresarios de Gamarra se ha plasmado en cada calzón de color amarillo que actualmente contiene frases como “Si entra el Yape, entra todo”, “Revienta tu Plin conmigo este año nuevo”, y “Yo no soy tu bebecita, soy tu bebesota”, en alusión a una canción en particular interpretada por Karol G.

Asimismo, y aprovechando la coyuntura sanitaria del país, algunas prendas íntimas femeninas tienen estampado lo siguiente: “Puede volver el COVID-19, pero no el ex”, mientras que gracias a la artista colombiana, “Mi ex tenía razón, porque el otro me lo hace mejor” también figura impregnado en ropas interiores tanto amarillas como verdes y rojas.

AÑO NUEVO 2024: ¿CUÁL ES EL COSTO DE LOS CALZONES O BOXERS AMARILLOS QUE SE VENDEN EN GAMARRA?

Los precios de cada producto que busca atraer la buena fortuna, dinero y dicha para el 2024, están al alcance del bolsillo peruano, considerando el incremento de ciertos artículos a nivel nacional.

En Gamarra, puntualmente, la mayoría de comerciantes ofrecen el típico “3 x 15″, es decir, un cuarto de calzones por ese valor aunque destacando que podría variar de costo debido a la marca y calidad misma, mientras que para varones la venta figura un poco más elevada llegando a valer importes ascendentes a los 25 o 30 soles.