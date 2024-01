La emotiva revelación que hizo la esposa de Pedro Suárez-Vértiz sobre el cantante: “Sentí que estabas conmigo”

La partida de uno de los cantantes más importantes del rock peruano, Pedro Suárez-Vértiz, todavía es muy reciente, pues es recordado por miles de fanáticos y en especial por su esposa Cynthia Martínez. Y es que, la empresaria utilizó sus redes sociales para revelar una gran experiencia en honor al intérprete dejando muy sorprendidos a sus seguidores.

¿QUÉ REVELÓ CYNTHIA MARTÍNEZ SOBRE PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ?

Cynthia Martínez, la esposa del popular cantante Pedro Suárez Vértiz, utilizó su cuenta oficial de Instagram para contar sobre una vivencia sobrenatural que pasó luego de la muerte del cantante peruano. Martínez aseguró que el intérprete de ‘Lo Olvidé’ se le presentó como un colibrí mientras se encontraba viendo los árboles que están frente al balcón de su vivienda.

“Hoy estaba con mi mamá, Majo, mi hermana Denisse y Andrea, su hija, mientras conversábamos viendo las copa de los árboles que dan a nuestro balcón. Vimos una ardilla corriendo en el árbol y, de pronto, veo un colibrí que daba vueltas y que nunca veo en esas copas porque no hay flores pues este es un árbol de hojas”, inició relatando.

Asimismo, la empresaria continuó narrando sobre lo que acababa de ver, pero en ese momento la hermana de Cynthia apareció con un regalo, pues se trataba de un cuadro con una imagen del colibrí azul. De esta manera, llegó a la conclusión que Pedro Suárez Vértiz se manifestó de tal manera con el fin de enviar un mensaje tranquilizador.

“Ella se rio y me dijo: “¿cómo sabes que es un colibrí?”. Entonces le contesté: “porque lo estoy viendo en el árbol, mira cómo vuela”. Vi su cara de confusión y me dijo que abra el regalo. Lo hice y me di con la sorpresa de ver un hermoso cuadro de un colibrí azul. Sentí que estabas conmigo en esos momentos, que viniste a saludarme. Sentí que eras libre de toda enfermedad”, señaló.

¿CUÁL ES LA CREENCIA QUE TIENE CYNTHIA MARTÍNEZ SOBRE EL COLIBRÍ?

En la explicación sobre lo sucedido, Cynthia Martínez no dejó pasar el momento para explicar acerca de las creencias y el significado que tiene el colibrí en los Andes, donde tiene mucha relación con el renacimiento. Ante ello, los miles de seguidores del peruano fueron sorprendidos por estas declaraciones, dejando en claro que el país perdió a un fabuloso cantante.

“Cuando una persona querida muere, puede volver en forma de colibrí para despedirse”, detalló. Esta suposiciones se ampara en leyendas como la guaraní, ya que indica que la aparición de un colibrí en la casa significa que los seres queridos regresan del más allá para visitar a sus familiares.

No obstante, la confesión de Cynthia Martínez en sus redes sociales viene generando cierta conmoción entre los fanáticos, incluso ha despertado la curiosidad y el interés de contactarse espiritualmente con Pedro Suárez Vértiz. Aunque lo descrito por la pareja del cantante ha llevado a la mayoría a meditar sobre una posible comunicación con algunos familiares del más allá de la vida terrenal y vivir tal experiencia.