Universitario dio un nuevo golpe sobre la mesa y venció con autoridad 2-0 a Sporting Cristal. Por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1, los cremas mostraron un gran nivel y no tuvieron problemas para ganarle a uno de sus rivales directos por el primer lugar de la tabla de posiciones.

Los goles del cuadro local llegaron desde los pies de Martin Pérez Guedes y José Rivera. En el trámite siempre se mostró superior la ‘U’, que puso a Cristal en problemas en base a presión alta e intensidad.

De esta manera, los merengues han sumado 10 partidos seguidos sin perder desde la llegada de Jorge Fossati al banquillo: ocho victorias y dos empates. Los muchachos del entrenador uruguayo quedaron a dos unidades de Alianza Lima, único líder del torneo.

Universitario: ¿cuál es la racha negativa que rompió el equipo de Jorge Fossati ante Cristal?

Los de Ate llegaban a este duelo ante los rimenses con una estadística más que negativa, pues no le ganaban a los cerveceros desde octubre de 2018. En aquella oportunidad, la ‘U’ venció 2-1 a Cristal con tantos de Alberto Quintero y Germán Denis. Marcos López había adelantado a la visita.

Jorge Fossati: qué dijo sobre la victoria de Universitario ante Cristal

Fossati, por su parte, se mostró contento con el rendimiento de sus dirigidos ante el conjunto celeste. “Fue un partido entre dos grandes. Si siempre le doy importancia al rival, cómo no hacerlo jugando ante Cristal, que tiene un gran plantel y un entrenador muy capaz. Lo más complicado fue que no tuvimos la contundencia y por eso el partido estaba solo 1-0. Por lógica consecuencia hubo más esfuerzo, futbolistas a los que tuvimos que cambiar, pero el plantel demostró que están todos compenetrados y que los que entran dan el máximo como lo hacen todos, pero producen el cambio que uno necesita para ese momento”, mencionó el uruguayo.

Asimismo, el exentrenador de la selección de Uruguay analizó el segundo tiempo de esta victoria que es fundamental para las aspiraciones de su equipo. “Por el cansancio de los jugadores, Cristal tomaba las riendas del partido en un único momento. Duró hasta que entraron los cambios ese cierto predominio que no nos hacía daño porque hicimos bien las dos cosas más importantes del fútbol, como una de ellas es defender, a excepción de esa pelota (Brenner Marlos) que nos salvamos. Luego no recuerdo otra jugada donde este equipo de Cristal, que no es cualquiera, nos haya podido crear una situación de gol. Esto habla muy bien de Universitario”.

Universitario: cuándo vuelve a jugar

Los merengues volverán a jugar este sábado 29 de abril. En el estadio Monumental, que promete lucir nuevamente lleno, enfrentarán a Sport Boys, que viene de empatar justamente ante Cristal. Los cremas no tienen margen de error si desean darle caza a los blanquiazules.

