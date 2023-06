Electrónica vs rock

Agresivo en el off-road, pero calmado para la ciudad

La fortaleza del Subaru Crosstrek radica en sus capacidades off-road. Ante esto, Ronald Ogata comenta que Lights de DJ Tiesto sería la canción ideal para escuchar al probar por primera vez el SUV. Esto ya que se las características del vehículo se amoldan al estilo de la música electrónica “por los bits, el ritmo que hace que vivas un estilo de vida dinámico, nada aburrido”, indica.





Ogata concibe al Crosstrek como un modelo para personas que gustan estar fuera de cada y explorar nuevos lugares. Esto en complemento a lo que considera Juan Felipe Salgado, quien indica que el modelo se amolda más al rock clásico, a la vez que géneros tranquilos por ser una unidad que puede ser muy quieto y calmado para andar en la ciudad y estar con la familia.





Sin embargo, al manejar por vez primera el vehículo, lo más adecuado es hacerlo con Wish you were here de Pink Floyd. “Es una canción que a mí me gusta. La pondría por primera vez en el auto para disfrutarlo, analizarlo y después exigirlo”, indica Salgado.