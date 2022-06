Casi una década y media después del estreno de la saga “Búsqueda implacable”, muchos de los fanáticos de Liam Neeson siguen yendo a ver sus nuevos estrenos con el único objetivo de reencontrarse con el retirado agente Bryan Mills, o por lo menos con alguno de los particulares rasgos que lo hizo un personaje emblemático si de cine de acción hablamos.

En el camino, evidentemente, nos hemos encontrado con resultados diversos. Desde “Una noche para sobrevivir”, un thriller intenso en el que el actor irlandés interpreta a Jimmy Conlon, un asesino a sueldo que no escatima esfuerzos para defender a su familia de la mafia que alguna vez integró, pasando por la mediocre cinta “El protector”, en la que da vida a Jim Hanson, un exmarine y ganadero que decide ayudar a un niño a escapar de un cártel de droga en la frontera con México.

Para aquellos que siguen de cerca el currículo de este actor de 70 años tal vez será más fácil detectar un patrón común entre sus más recientes papeles: la oscuridad que baña su esencia. Se trate de agentes retirados o de asesinos a sueldo casi siempre con problemas con el alcohol, que viven solos o que, fundamentalmente, se sienten solos. Entonces, si todos conocemos ya a Liam Neeson, ¿habría que pedirle algo más en la pantalla?

Estrenada en castellano con el título “Asesino sin memoria”, la nueva película de este artista nacido en Irlanda del Norte repite el patrón mencionado. En esta versión estadounidense de la cinta belga “La memoria de un asesino” (2005), Neeson interpreta a Alex Lewis, un sicario a sueldo que no oculta su desgaste físico ante sus compañeros. Por eso, incluso cuando le duplican el ofrecimiento monetario, prefiere devolver el sobre con dinero. “Los hombres como nosotros no se retiran”, le dice su compinche Mauricio (Lee Boardman), en una frase que nos sonará recurrente a lo largo de las casi dos horas que dura la cinta.

Aunque el guion de una cinta como esta presenta más de una deficiencia, tener a Martin Campbell, director de la exitosa “Casino royal”, a cargo del proyecto nos garantiza una mínima seriedad. En sí, “Asesino sin memoria” es un thriller con mucho de drama. Cuando no se trata de matar o defenderse, Alex da cada uno de sus pasos con suma lentitud. Pero eso no es todo. Hay un elemento que aparece pronto para remecerlo todo: nuestro protagonista sufre Alzheimer.

Liam Neeson en "Asesinos sin memoria" / Difusión

Que el protagonista de una película deba estar tomando sus pastillas cada cierto tiempo para no olvidarse de las cosas y sufrir las consecuencias resulta entendible, pero cuando el recurso es demasiado frecuente, se torna monótono. Salvo una visita que Alex realiza a su hermano en un asilo de ancianos, en donde observa las consecuencias de sufrir una enfermedad tan delicada como esa, el argumento carece de mayor profundidad si de factores emocionales hablamos.

Pero el mal que aqueja a este sicario no es lo único en este filme. El factor moral también se hace presente cuando nuestro protagonista descubre que su próximo encargo es una niña mexicana. “Yo no mato niños, esa es mi regla”, dice a sus empleadores. “No sabes en lo que te has metido”, le responden. A partir de aquí, la película toma un nuevo rumbo. El sicario cuestionó a sus jefes.

Paralelamente al desafío que Alex hizo a sus empleadores, “Asesino sin memoria” muestra una historia que transcurre en líneas paralelas. Un honesto agente del FBI de nombre Vincent (Guy Pierce) busca proteger a Beatriz, hija del narco al que mató en un operativo realizado en la frontera. Entre la culpa y la humanidad, el oficial la recoge de un albergue temporal fronterizo para llevarla a uno más formal, supuestamente bajo la protección del Gobierno estadounidense.

Un delicado tema surge en medio de la película. Apoyados en una mafia policial, los albergues fronterizos sirven como un siniestro ‘mercado’ de mujeres, especialmente niñas, que terminan sometidas a trata de personas y explotación sexual. Esto poco a poco lo irán descubriendo Alex (mientras avanza en su intento por castigar a sus empleadores) pero también Vincent, quien busca al viejo sicario porque lo cree responsable directo de la ola de sangre en la frontera.

"Memory" llegó a los cines de América Latina como "Asesinos sin memoria" / Difusión

Como en varias de las películas de Liam Neeson posteriores a “Búsqueda implacable”, “El asesino sin memoria” se torna rápidamente una competencia entre agentes (en este caso del FBI), que buscan dar con el paradero del responsable (equivocado) de los crímenes que investigan. Alex, sin embargo, suele llegar siempre un minuto antes a la escena del crimen para hacer justicia con sus propias manos. A esto habría que sumarle otro detalle: más allá de su edad, el desenvolvimiento de Neeson en las escenas de acción resulta correcto.

Juegos de cámara adecuados, luces bajas en los momentos necesarios y persecuciones correctas terminan convirtiendo a esta película en producto para nada ambicioso, pero al menos correcto. Es decir, en dos horas que captarán tu atención con tu respectivo balde de pop corn de por medio. Todo apunta a que “Asesino sin memoria” cumple con el promedio de cintas a las que nos tiene acostumbrado un ‘superhéroe de carne y hueso’ como Neeson, alguien que esta vez no solo peina canas, luce mucho más encorvado que de costumbre y se agita con mayor facilidad, sino que además debe apuntar en su brazo las cosas para luego no terminar olvidándoselas.

Asesino sin memoria/ Solo cines Sinopsis: Un asesino a sueldo descubre que se ha convertido en un objetivo después de que se niega a completar un trabajo para una peligrosa organización criminal. Título original: “Memory” Duración: 114 minutos. Clasificación: 16 años Género: Acción