En cualquier disciplina vinculada al arte, las ciencias o al deporte existen personajes que, por una actuación memorable, un hecho particular o quizás por su indudable profesionalismo, se han ganado el respeto y cariño de millones de personas en países que ellos tal vez jamás oyeron escuchar. Esto bien podría aplicarse con el irlandés Liam Neeson, quien al borde de los 70 años acaba de colarse rápidamente en la cima de las películas más vistas de Netflix para nuestro país. Esto por la película “El protector”, una de las cintas que por la pandemia del coronavirus y las restricciones sanitarias (que obligaron a cerrar decenas de cines) nunca llegaron a nuestras salas.

En primer lugar, habría que decir que la obra de Neeson se encuentra desperdigada por las distintas cadenas de streaming que ya ofrecen servicios en América Latina. En Netflix y en Prime Video podemos encontrar, por ejemplo, “Sin escalas”, cinta en la que el irlandés interpreta a un agente con problemas ligados al alcohol que, en medio de un vuelo comercial, debe arriesgar su vida para salvar a la mayor cantidad de personas de un atentado. Por su parte, en Star+, está de forma exclusiva la saga completa de “Búsqueda implacable”, un trío de películas estrenadas entre 2008 y 2014 que convirtieron a ‘Brian Mills’ en uno de los más emblemáticos ‘héroes sin capa’ del cine contemporáneo. Finalmente, en Disney+ está su recordada aparición en la saga Star Wars, cuando con su sable de luz y sus sabios consejos, se lució como Qui-Gon Jinn.

Tal vez el hecho de que esa impronta de ‘Brian Mills’ ha resultado imborrable para muchos de sus seguidores, Liam Neeson ha tomado posteriormente varios roles cercanos o similares. En “Una noche para sobrevivir” (2015), por ejemplo, su personaje de Jimmy Conlon no era un agente retirado, pero sí una especie de matón a sueldo de Shawn Maguire (Ed Harris) que por salvar a su hijo de una mortal venganza debe acabar con su jefe. Cuatro años después, en “Cold Pursuit/Venganza bajo cero”, interpreta a Nelson Coxman, un quitanieves que para vengar la muerte de su primogénito arrasa con un cártel de drogas, con todo lo que eso puede implicar.

Trece años después de aquella primera entrega de “Búsqueda implacable” Liam Neeson no es el mismo. No solo sus reflejos cambiaron, sino que también ha envejecido. Por eso exigirle cintas de ese tipo sería ilógico aún para el más fanático. La alternativa sería entonces verlo interpretando alteraciones menores del querido ‘Brian Mills’. Y muy probablemente ocurre esto en “El protector”. Aquí el argumento de la película es tan simple como su desarrollo: un marine retirado y hoy ganadero en Arizona se encuentra en el camino de un niño mexicano que queda huérfano tras intentar cruzar la frontera con EE.UU. Su misión será: protegerlo de una venganza narco.

Liam Neeson en "El protector". (Foto: Difusión)

Si en algunas de las películas más emblemáticas de Neeson este tenía que enfrentarse a verdaderos ejércitos de sicarios, policías corruptos o fundamentalistas armados, en esta ocasión el núcleo se centra en Jim (Liam Neeson), el niño Miguel (Jacob Pérez) y cuatro narcos sin escrúpulos que lo siguen a lo largo del camino entre la frontera con México y Chicago. Hay pocos personajes que acompañan al protagonista desde el inicio de la historia: su hija, una agente de fronteras, y el recuerdo de su fallecida esposa. En esa línea, estamos ante una historia típica de persecución y sobrevivencia.

Aunque definitivamente no es un tipo dispuesto a liarse a golpes con cualquiera, este ex marine, envejecido y sin mucho que perder, está dispuesto a fruncir el ceño y apuntar bien la mira de su escopeta para salvarle la vida a ese niño que le hizo descubrir que la soledad no es algo exclusivo de los ancianos.

Liam Neeson en "El protector". (Foto: Difusión)

“El Protector” no es en absoluto la mejor película de Liam Neeson. Muy probablemente esté en la parte más baja de un imaginario ránking sobre su trayectoria, pero sí es la confirmación de que aún con el paso de los años, este actor nació para ser el héroe moderno que hasta antes de la pandemia nos hacía pagar las entradas al cine una o dos veces al año y que, hoy por hoy, es capaz de trepar a lo más visto de nuestro servicio de streaming con una facilidad que seguramente envidiarían otros jóvenes talentos de Hollywood.

Liam Neeson en "El protector". (Foto: Difusión)

LA FICHA :

Título original: “The Marksman”.

Sinopsis: Un exmarine y ganadero de Arizona deja un rastro sangriento cuando se convierte en el protector de un niño que huye de unos narcotraficantes asesinos.

Plataforma: Netflix.

Duración: 1 hora y 47 minutos

Directores: Robert Lorenz

Clasificación: +13.

Calificación: ★.

