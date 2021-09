Conforme a los criterios de Saber más

Sin llegar a tener el nivel de cualquiera de las tres partes de la saga de acción “Búsqueda implacable”, la película protagonizada por Liam Neeson “Venganza implacable” (“Honest Thief” / “Ladrón honesto” en inglés) es, inobjetablemente, mucho más que “El Protector”, la otra cinta del actor irlandés que lidera los ránkings en la plataforma Netflix, y que comentamos en extenso hace unos días. A continuación, trataremos de sustentarlo.

Lo primero que debemos decir es que “Venganza implacable” llegó a los cines de América Latina con un retraso de nueve meses debido a la pandemia del coronavirus. Esto no ha impedido, por su puesto, que los fans del actor de 69 años se acerquen a las salas para ver una vez más en pantalla grande al hombre que dio vida al recordado agente Brian Mills.

Dirigida por Mark Williams, estamos ante una cinta de acción en la que, tras enamorarse de una mujer de nombre Annie (Kate Walsh), el ladrón de bancos ‘retirado’ Tom Dolan (Liam Neeson), intenta entregar al FBI todo el dinero robado a lo largo de los últimos años para así limpiar parcialmente su honor. A cambio de esos nueve millones de dólares, este pide a los agentes Samuel (Robert Patrcik) y Sean (Jeffrey Donovan) que intercedan por dos cosas: menos años en prisión y la posibilidad de recibir visitas de su pareja.

Como varias personas se hicieron pasar previamente como ‘El ladrón sigiloso’ (apodo asociado a Tom), los agentes del FBI desconfían cuando este llama y deciden no ir personalmente a su encuentro, sino enviar a dos jóvenes agentes que, en pocas palabras, representan nítidamente el bien y el mal. La historia enciende chispas cuando uno de estos federales traiciona a su agencia y convence al otro de robarse el dinero. Total, “si proviene de un ladrón, no pertenece a nadie”.

Esta no es una película de 100 minutos de acción en los que Liam Neeson irá en búsqueda de ese dinero que le arrebataron. Hay otros paralelos que desde el guion se fueron planteando y que, como dijimos al comienzo, hacen que el balance final de la cinta sea mucho mejor que en el caso de “El Protector”. El primero está vinculado a la dimensión humana/sentimental del protagonista. Un ex marine que se dedicó a robar bancos y que, de la noche a la mañana, encuentra otro sentido de vida en los ojos de Annie, una mujer que inicialmente ignora el pasado de su novio, pero que luego termina en la disyuntiva de si seguir o no a su lado tras la inminente revelación.

Liam Neeson y Kate Walsh en "Venganza implacable".

Por momentos, la película muestra retazos del hombre tierno que se lució en “Love Actually”, y también del tipo atento con sus seres queridos en “Búsqueda implacable”. Estos momentos, fundamentalmente en los que aparece junto a Annie, resultan casi un bálsamo para una trama que tiene en John Nivens (Jai Courtney) a un antagonista por momentos algo sobreactuado, pero que en el balance final cumple, si de villanos modernos (Smartphone en mano) estamos hablando.

Esta historia de redención, en la que desde el comienzo el protagonista dice estar dispuesto a aceptar la cárcel, tiene también otros pequeños elementos que buscan condimentar 100 minutos frente a la pantalla, pero cuyo resultado es a todas luces insatisfactorio: un oficial del FBI que lleva a trabajar a su pequeña mascota, y otro que vive preocupado por su familia, pero esta (casi) ni aparece a lo largo de la historia.

Más allá de todo esto, y siendo objetivos al decir que “Venganza implacable” sigue el mismo patrón de las producciones más recordadas de Liam Neeson (balas, persecuciones a bordo de automóviles, llamadas telefónicas en tono amenazante, vidrios rotos, explosiones y peleas cuerpo a cuerpo), resulta innegable que aquí –a diferencia de lo que ocurre en “El Protector”—hay algo más de sustancia, no solo por la construcción de los personajes, sino fundamentalmente por la ejecución de un guion que consciente de sus carencias es ejecutado de manera decente.

Homest Thief.

LA FICHA :

Título original: “Honest Thief”.

Sinopsis: Un atracador de bancos se entrega a la policía porque se ha enamorado y decide llevar una vida honrada. Cuando descubre que los federales son aún más corruptos que él, se verá obligado a utilizar todas sus artimañas de ex marine para limpiar su nombre.

En cines (Perú): Cineplanet - Cinemark

Streaming: Amazon Prime Video (para rentar)

Duración: 99 minutos

Directores: Mark Williams

Clasificación: +14.

Calificación: ★★.

