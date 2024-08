“Exorcismo”, protagonizada por Russell Crowe, llega con grandes expectativas, especialmente después del éxito inesperado de “El exorcista del Papa”. Esta vez, Crowe interpreta a Anthony Miller, un actor en decadencia que empieza a perder la cordura durante el rodaje de una película sobre exorcismos. Sin embargo, lo que podría haber sido un thriller psicológico intrigante se queda en una producción que falla en capitalizar su potencial.

En Saltar Intro de El Comercio visto la película con Russell Crowe que entró a la cartelera peruana el 1 de agosto y esta es nuestra opinión.

Dirección y actuaciones decepcionantes

Dirigida por Joshua John Miller, hijo del actor que interpretó al padre Karras en “El Exorcista” original, “El Exorcismo de Georgetown” tenía todos los elementos para ser memorable. La idea de un rodaje maldito y los fenómenos inexplicables que afectan al elenco son prometedores en papel, pero la ejecución decepciona. A pesar de contar con actores como Sam Worthington y Adam Goldberg, sus actuaciones se sienten planas y carentes de profundidad.

Problemas de guion y narrativa

La película sufre de un guion incoherente y efectos especiales poco convincentes. Las situaciones absurdas y los errores narrativos hacen que la trama sea forzada y poco creíble. Crowe, quien en “El Exorcista del Papa” demostró un equilibrio entre humor y carisma, parece perdido en este papel, luchando por darle sentido a un personaje mal definido.

Intentos fallidos de meta-referencia

La dirección de Miller intenta ser meta, con referencias constantes a clásicos del terror como “El Exorcista” y “Poltergeist”. Sin embargo, estos intentos se sienten forzados y no aportan nada significativo a la narrativa. La influencia de Kevin Williamson, creador de “Scream”, como productor, no logra salvar al film de su falta de originalidad.

Falta de tensión y atmósfera

Aunque hay momentos que intentan generar tensión, la atmósfera de terror nunca llega a consolidarse. La película se siente estirada y confusa, con un ritmo irregular que no permite que la audiencia se sumerja en la historia. Los intentos de suspense son saboteados por un guion que parece más una comedia fallida que un thriller de terror.

Por debajo de las expectativas

En resumen, “Exorcismo” es una decepción. Queda muy por debajo de las expectativas, ofreciendo una experiencia que, aunque no es completamente horrible, no es memorable. Para los fanáticos del género de terror y exorcismos, puede ser una opción para una tarde de cine sin muchas pretensiones, pero no esperen mucho más que eso.

“Exorcismo” presenta una estructura interesante: una película dentro de otra. Anthony Miller, interpretado por Crowe, es un actor problemático en busca de redención. La trama sigue su intento desesperado de regresar a la cima de Hollywood, interpretando a un sacerdote en una película de terror. Los eventos perturbadores durante el rodaje generan una atmósfera inquietante, cuestionando si son fruto de las tensiones del set o algo más oscuro.

Búsqueda de autenticidad cruda

Adam Goldberg, quien dirige tanto la película real como la ficticia, busca una autenticidad cruda que raya en lo cruel. En su afán por capturar la realidad, somete a Anthony a un trato humillante y exigente. Esta búsqueda de la verdad cinematográfica lleva a Goldberg a presionar los límites de la resistencia emocional y física de Anthony, quien se ve obligado a confrontar traumas no resueltos de su pasado.

En medio del caos de la producción, “Exorcismo” también explora la complicada relación de Anthony con su hija distanciada, Lee, interpretada por Ryan Simpkins. Lee, que ha visto de cerca los altibajos de la carrera de su padre, se preocupa por su bienestar. Al presenciar su sufrimiento en el set, decide intervenir. En busca de respuestas y consuelo, recurre al asesor religioso de la película, interpretado por David Hyde Pierce. Este personaje no solo sirve como guía espiritual dentro de la narrativa ficticia, sino que también se convierte en una figura clave en la vida real de los personajes, ofreciendo una perspectiva externa a los tumultuosos eventos que se desarrollan.

Realidad vs. Sobrenatural

A medida que la trama avanza, “Exorcismo” mantiene a los espectadores al borde de sus asientos, cuestionando la naturaleza de los eventos que se desarrollan. ¿Son las experiencias de Anthony una manifestación de su frágil estado mental y sus viejas adicciones, o está el actor enfrentando algo verdaderamente sobrenatural? La película juega con estas ambigüedades, manteniendo un suspenso constante. El título mismo sugiere una lucha contra fuerzas oscuras, ya sean internas o externas.

En conclusión

“Exorcismo” resulta ser un desacierto en la carrera de Russell Crowe. A pesar de contar con una premisa interesante y un reparto talentoso, la película no logra estar a la altura de las expectativas. La falta de cohesión en la narrativa, las actuaciones planas y la dirección poco inspirada dejan una sensación de oportunidad perdida. Los fanáticos del género pueden encontrar algunos momentos de interés, pero en general, “Exorcismo” no es más que una sombra de lo que podría haber sido.

