La tendencia por rescatar del pasado historias que tuvieron éxito ha dejado, hasta la fecha, de todo un poco. Existen buenos productos, como “Cobra Kai”; y otros no tan memorables, como “Gossip Girl” y un largo etcétera que no vale la pena mencionar aquí. “How I Met Your Mother”, una de las ‘sitcoms’ favoritas del público en los últimos 20 años, es la más reciente historia elegida para volver a la carga. En este caso con un ‘reboot’ -aunque sus creadores prefieren considerarla una secuela- llamada ”How I Met Your Father”.

Como el título anticipa, hay un cambio en la narración. Si en la serie del 2004, los hijos -Luke y Penny- escuchaban a su padre contar cómo conoció a su madre, aquí es la madre quien cuenta la historia de cómo conoció al padre. Coincidencias entre ambas tramas, por supuesto, que habrá, aunque esta nueva versión -por lo menos en los dos primeros episodios hasta ahora estrenados- busca diferenciarse en algunos aspectos para atraer no solo a una audiencia nostálgica.

En el capítulo piloto, conocemos a Sophie, quien vendría a ser la ‘Ted Mosby’ de esta trama. Primero, se nos presenta a la Sophie del futuro -o la de la actualidad, dependiente de la perspectiva-, aquella que, en el año 2050, llama un día a su hijo para contarle cómo conoció a papá. Este papel recae en Kim Cattrall, actriz que rechazó un rol estelar en otro ‘reboot’ -el de “Sex and the City”- para darle vida a esta mujer que, con pocas líneas logra darle un buen ritmo a las escenas. Cattrall resulta encantadora en las esporádicas apariciones que tiene, aunque no ocurre lo mismo con el actor en el que recae la voz en off del hijo. Luego, conocemos a la Sophie del pasado, interpretada por Hilary Duff, una joven en la primera etapa de sus 30 que está empecinada en su propósito de encontrar el amor verdadero.

Para contarnos la historia de Sophie, en su casi media hora de duración, el episodio piloto desarrolla varios de los clichés de las comedias románticas: vemos una pedida de mano, ‘matches’ perfectos vía Tinder, una correteada hasta el aeropuerto para evitar que se vaya el “amor de tu vida”, entre otros momentos frecuentes de este tipo de historias. Pese a lo estereotipado que resulta el personaje, Hilary Duff hace un excelente trabajo con Sophie, logrando que caiga bien de inmediato y resulte agradable de ver en pantalla.

Con Sophie como guía, vamos conociendo a otros personajes de las historia, varios de ellos permiten trazar paralelos con los de la historia original. La mejor amiga y ‘roomie’ de Sophie se llama Valentina (Francia Raisa) y tiene la libido tan elevada como la de Barney (Neil Patrick Harris), pero es, aparentemente, menos poliamorosa que él, además de más ‘fashionista’, latina y fan de Selena Quitanilla. Otro personaje nuevo es el de Jesse (Christopher Lowell), un profesor que hace taxi en Uber para ganar dinero adicional y que parece ser el más probable interés romántico de la protagonista, algo así como una versión de Robin (Cobie Smulders) pero a la inversa.

Los personajes suelen encontrarse con frecuencia en el bar de Sid, el mejor amigo de Jesse interpretado por Suraj Sharma, el recordado adolescente de “La vida de Pi”. Además de una novia a distancia -Hannah, interpretada por Ashley Reyes-, Sid tiene una hermana adoptada llamada Ellen (Tien Tran), que de hecho es uno de los personajes nuevos más interesantes que propone esta historia. Ellen acaba de dejar el pequeño pueblo donde vivía con su exesposa para apostar por un nuevo comienzo en Nueva York. Ellen tiene un sentido del humor inocente pero disruptivo que logra darle otros matices a las escenas, por momentos demasiado edulcoradas.

El episodio piloto cierra con guiño para los fans de “How I Met Your Mother”: descubrimos que Sid y Jesse viven en el que fue el piso de los personajes de Josh Radnor y Jason Segel. Sid explica que llegaron allí gracias a una “pareja vieja de esposos que postearon un mensaje en el grupo de exalumnos de Wesleyan”, donde estudiaron los protagonistas de “HIMYM”. En un paneo por la sala, logramos ver las espadas con las que ocasionalmente jugaban Ted y Marshall.

El segundo capítulo arranca con otro guiño a la historia original o, con mayor precisión, a su decepcionante final, en el que nos damos cuenta que hemos dado vueltas en la historia para un desarrollo más bien simple. Es así que el personaje de Kim Cattrall inicia haciéndole una advertencia a su hijo sobre su relato: “La historia que te voy a contar es sobre el viaje, no sobre el destino. Estaré con un montón de hombres antes de estar con tu papá”, apunta. Y, efectivamente, la trama de este episodio gira en torno a la indecisión de Sophie sobre qué hacer con Ian, un chico que ha conocido en un app de citas.

El segundo episodio aprovecha más algunos temas actuales, después de todo esa parte de la trama se desarrolla en el 2022. Sophie confiesa que tiene miedo de ver porno porque teme que algún día el gobierno extorsione a los ciudadanos con su historial de búsquedas y Sid trata de empaparse del nuevo lenguaje de los chicos neoyorquinos con ayuda de Jasper, su joven y monosilábico ayudante en el bar. El capítulo también resulta divertido con algunas bromas sobre celebridades, específicamente Jane Fonda y Jason Momoa, aunque la mayor parte del tiempo sigue rondando los clichés de las ‘sitcoms’.

En resumen, “How I Met Your Father”, aunque por momentos lo intenta, no propone muchas novedades. Hay un buen trabajo de su elenco femenino y hay momentos cómicos muy efectivos, por más que el recurso de las risas grabadas -tan frecuentes el pasado- quiera hacer que resalte todo y termine siendo fastidioso y anacrónico. En sus dos primeros episodios, la serie entretiene y parece que podría crecer en sus próximas entregas; aunque será un factor determinante ver qué tanta libertad se dan para salirse del esquema de “HIMYM” y la comedia romántica. Después de todo, Hilary Duff asumió este proyecto tras el fallido intento de adaptar a la actualidad la recordada “Lizzie McGuire” y no contar con el apoyo de Disney para mostrar sin censuras todos los problemas de una mujer en sus treinta. ¿Se animarán a darse más licencias en los próximos capítulos? Esperemos que sí.

