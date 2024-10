Fecha de estreno mundial

El primer episodio de “Los Hechiceros más allá de Waverly Place” se estrenará en los Estados Unidos el martes 29 de diciembre a las 20 horas a través de la señal de cable en Disney Channel. Se podrá ver en streaming desde el 30 de diciembre, solo en América del Norte.

Fecha de estreno en América Latina

En países de América Latina, como Argentina, Chile, Perú, Ecuador o Colombia, el estreno del primer episodio de “Los Hechiceros más allá de Waverly Place”, titulado “Everything is Not What It Seems”, será recién el miércoles 4 de diciembre del 2024.