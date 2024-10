Los remakes y spin-offs son cada vez más frecuentes en la industria del entretenimiento y es que la nostalgia mueve montañas y hay producciones que se volvieron clásicos y que todo el mundo quiere volver a ver. Tal es el caso de “Los hechiceros de Waverly Place”, una serie que debutó en 2007 y que catapultó la carrera de la hoy famosísima Selena Gómez.

Precisamente la estrella es una de las productoras que está detrás del retorno de esta historia que sigue a Los Russo, una familia de magos que viven en un barrio de Manhattan, en Nueva York.

Aunque la historia original nos presentaba a los hermanos Alex (Selena Gómez) y Justin (David Henrie) en su adolescencia, en este spin-off titulado “Los Hechiceros más allá de Waverly Place” los vemos ya adultos y alejados de la magia, hasta que una joven llamada Billie (Janice LeAnn Brown) aparecerá para cambiarlo todo.

David Henrie en "Los Hechiceros más allá de Waverly Place".

Sinopsis

“Los Hechiceros más allá de Waverly Place” ha sido escrita por Jed Elinoff y Scott Thomas. La trama describe lo siguiente: “La serie sigue a un Justin Russo adulto, que ha elegido llevar una vida mortal normal con su familia, Giada, Roman y Milo. Cuando la hermana de Justin, Alex, lleva a Billie a su casa en busca de ayuda, Justin se da cuenta de que debe desempolvar sus habilidades mágicas para ser el mentor del mago en formación y, al mismo tiempo, hacer malabarismos con sus responsabilidades diarias y salvaguardar el futuro del mundo mágico”.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial:

Y su versión en español:

Elenco

Estos son todos los talentos que forman parte de la nueva serie:

David Henrie (Justin Russo)

Billie (Janice LeAnn Brown)

Mimi Gianopulos (Giada Russo)

Alkaio Thiele (Roman Russo)

Max Matenko (Milo Russo)

Winter (Taylor Cora)

También hay talentos invitados que no son parte del elenco recurrente:

Selena Gómez

Maria Canals-Barrera

David DeLuise

Fecha de estreno

La primera temporada de “Los Hechiceros más allá de Waverly Place” estará compuesta por 10 episodios que se irán estrenando de manera semanal. El primer episodio se estrenará en los Estados Unidos el martes 29 de diciembre a las 20 horas en Disney Channel, a través de la señal de cable.

También se podrá ver en América del Norte de manera gratuita en Fubo y Sling Orange. El miércoles 30 de diciembre estará disponible en Disney+.

En países de América Latina, como el Perú, Ecuador o Colombia, el estreno del primer episodio de “Los Hechiceros más allá de Waverly Place”, titulado “Everything is Not What It Seems”, será recién el miércoles 4 de diciembre del 2024.

Guía de episodios

Estos son los títulos oficiales de los 10 episodios de la primera temporada del spin-off de “Wizards of Waverly Place”:

Episodio 1: “Everything is Not What It Seems”

Episodio 2: “Mortal Vibes Only”

Episodio 3: “Saved by the Spell”

Episodio 4: “Something Wizard This Way Comes”

Episodio 5: “Wizards Just Wand to Have Fun”

Episodio 6: “The Legend of Creepy Follows”

Episodio 7: “We’re Gonna Need A Bigger Float”

Episodio 8: “You Can’t Handle the Tooth”

Episodio 9: “Wiz-Taken Identity”

Episodio 10: “Ain’t Gnome Party Like a Wizard Party”