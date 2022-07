Los protagonistas de “Papás por encargo”, la nueva serie de Disney+, hacen una confesión: antes de empezar a rodar, no se sentían preparados ni para encargarse de sí mismos, pero, al igual que sus personajes, al confrontarse con las responsabilidades de la paternidad, descubrieron que esta no solo puede ser enriquecedora, sino muy distinta a la que usualmente se retrata en la televisión.

En “Papás por encargo”, California, una niña interpretada por Farah Justiniani, queda a cargo de los tres mejores amigos de su madre, cuando esta, sin dar mayores explicaciones, desaparece repentinamente. Los cuatro iniciarán un viaje a bordo de una van para seguir los rastros detrás de esa desaparición, pero mientras atraviesan diversos escenarios del territorio mexicano con ese objetivo, irán estrechando más los lazos hasta convertirse en una familia.

Para Michael Ronda, Morgan en la ficción, la experiencia de rodaje de “Papás por encargo” no se parece a ninguna de las que antes ha protagonizado y que incluye títulos mundialmente conocidos como “Soy Luna” y “Control Z”. Desde los ensayos, el actor destaca que esta ficción lo ayudó a crecer. Pero mejor que sean él y sus compañeros de reparto, Jorge Blanco (Miguel) y Lalo Brito (Diego), quienes nos lo cuenten:

- En “Papás por encargo” hay un tema muy importante en la historia y es el de las familias. Como muestran sus personajes y el de California, estas pueden estar compuestas de maneras muy diferentes a las que usualmente se ven en la televisión. ¿Cómo dirían ustedes que es la familia de “Papás por encargo”?

Lalo Brito: Yo diría que la familia de “Papás por encargo” está rompiendo esquemas con lo que generalmente se pone como lo que tiene que ser una familia. Es bien lindo normalizar que cada familia tiene su toque, su diferencia. Todos tenemos en nuestro vínculo familiar a alguien que es diferente y hay que aprender a respetar esas diferencias y a dar amor. Para nosotros contar esta historia ha sido un gozo.

Michael Ronda, Jorge Blanco y Lalo Brito en "Papás por encargo" / damian proyecto bunker

- ¿Han aprendido a ver de otra forma el rol de los padres a partir de esta serie?

Michael Ronda: Tuvimos un proceso de ensayos muy interesante, en donde descubrimos muchas cosas y aprendimos a comunicarnos y a llevarnos con nuestra hija. Al principio, no sabíamos ni usar un cortauñas y de la nada nos llega una niña y tenemos que ser sus papás, ¡es una locura! Pero está muy padre que cada uno tenga un vínculo diferente con nuestra hija, creo que la serie les va a encantar... cada vez que me preguntan algo del rodaje me dan ganas de hablar horas porque me vienen muchos recuerdos a la mente.

Jorge Blanco: Es verdad, siento que nos conocimos tanto en estos meses que ahora creo que le conozco a Michael hasta el hongo del dedo gordo del pie (risas). Es muy linda la relación que hemos creado fuera de la ficción, porque nosotros también hicimos un ‘roadtrid’. Es como si hubiéramos hecho una serie paralela a la de la historia, vivimos muchas cosas, hubo un momento en el que nos dio diarrea a todos: al ‘crew’ y a nosotros. No sé si fue la comida o el no estar acostumbrados a respirar tanta tierra en el campo del pueblo donde estábamos... En fin, vivimos cosas muy intensas, pero fue muy bonito.

Jorge Blanco es Miguel en "Papás por encargo" / damian proyecto bunker

Michael Ronda: Cada quien tiene su teoría de ese día. Jorge tiene la del polvo, pero la verdad es que todos cenamos la misma comida: nos dieron frijoles. Hay muchas teorías conspiracionales detrás de la diarrea de “Papas por encargo” (risas).

- ¿Y ustedes se imaginan de padres algún día?

Jorge Blanco: Yo sí me veo como padre. Soy una persona muy de familia y tener una probadita de eso en la ficción, me lo reconfirmó. Además, soy súper niñero.

Lalo Brito: Antes no quería, después de esto yo digo que sí... un poquito. Fue una experiencia muy linda.

Lalo Brito en "Papás por encargo" / damian proyecto bunker

Michael Ronda: Sí me gustaría. No ahorita, pero sí me gustaría.

- El trabajo en un set de rodaje siempre es diferente cuando se graba con niños. ¿Cómo fue trabajar con Farah Justiniani, quien interpreta a California en la serie?

Michael Ronda: Farah era como nuestra hija.

Lalo Brito: Hasta la hemos visto crecer en muchos sentidos. A ella le tocó un proceso muy difícil como el de grabar en la pandemia. A su edad fue un reto. Nosotros sentimos un cambio en su personalidad, tratamos de arroparla y hacerla sentir que todo iba a estar bien.

Farah Justiniani es California en "Papás por encargo" / damian proyecto bunker

Jorge Blanco: Yo diría que por momentos sentimos como si ella fuera nuestra mamá, porque además de ser talentosa es una persona muy madura. En la ficción también jugamos con eso, hay momentos en los que parece que es la más centrada. En la vida real también pasa que un padre aprende de sus hijos y eso está bonito como mensaje.

- ¿Qué momento de madurez de Farah los sorprendió?

Jorge Blanco: Es que Farah no tiene miedo. Nosotros como artistas arrastramos tantas inseguridades, y ella no tiene miedo. No sé si es porque es de la generación de ahora, pero ella no tiene miedo a ser auténtica. Como que ahora los chicos vienen con unas ganas de decir así soy y no me importa. Me gusta eso. Nosotros somos de una generación de artistas que todavía andamos con eso de “cuidado”, “no quiero que vean esto de mí”, y está lindo que ella traiga una propuesta diferente, que es como deberíamos ser todos: sé tú mismo y ya está. De ella aprendimos un montón.

El dato En streaming La primera temporada de “Papás por encargo”, compuesta por 10 capítulos, está disponible desde el 13 de julio exclusivamente por streaming en Disney+.



