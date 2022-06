¿Existe una forma de contentar tanto a fans como a público casual en una saga tan extensa como “Star Wars”? Con su más reciente episodio, la serie del jedi Obi Wan Kenobi parece haber encontrado ese equilibrio en un capítulo que funciona tanto por la historia que cuenta a simple vista, como por aquella que subyace. La que justifica a los personajes y puede resultar incluso más importante.

A continuación, SPOILERS de “Star Wars: Obi Wan Kenobi”, Parte III:

La trama

Obi Wan (Ewan McGregor) y Leia Organa (Vivien Lyra Blair) llegan al planeta minero Mapuzo, un destino que no pudieron elegir, pues se trata de una ruta programada por el Imperio. Allí, si bien parecían haber tenido éxito al esquivar a unos stormtroopers, tienen que defenderse de una inspección sorpresa, donde reciben el apoyo de Tala (Indira Varma); aliada de los jedi que se infiltró en el ejército. Con la ayuda de Tala, Obi Wan y Leia se refugian en una estación de droides de carga, donde pareciera que se mantendrán a salvo; si bien el Imperio los busca.

Entonces aparece la amenaza mayor, Darth Vader, que mata inocentes de manera aleatoria para hacer que Obi Wan salga de su escondite; la misma táctica que los inquisidores emplearon en Tatooine. El jedi fugitivo, que ha recuperado parte de su espíritu guerrero, no se queda quiero y deja a la niña en manos de Tala. La pelea con Darth Vader es corta, donde el antagonista tiene la ventajaen todo momento, pero no termina el trabajo. En cambio, tortura a su exmaestro. Tala, quien deja sola a Leia creyendo que ya no corría peligro, rescata a Obi Wan. Mientras tanto, Reva (Moses Ingram) descubre el plan de los rebeldes y recupera a la niña.

La crítica

El tercer episodio representa una mejoría evidente. Nos damos cuenta desde el arranque al ver a ese Obi Wan perturbado como nunca se le ha visto en las películas, en este caso por la idea de que su discípulo Anakin continúe vivo. La paciencia que tuvo con Leia se agota, ese es el punto de quiebre, donde vemos que la presión es demasiada para una persona, por más que se trate de un maestro jedi. La historia avanza bajo el mismo tópico de los anteriores episodios, donde los personajes secundarios toman decisiones y arrastran al jedi. La impulsora de la trama esta vez es Leia, que se acerca a una especie de camión y le pide ayuda al conductor, en completa oposición a lo que le dijo Obi Wan.

Leia y Obi Wan en pleno escape. / Disney+

El caso de Leia es especial, pues no solo se trata de una niña que hace cosas imprudentes. Al compararla con la versión adulta interpretada por Carrie Fisher, ella mantiene esa actitud; por lo que ya no hablamos solo de algo de la edad, sino de personalidad. Incluso más adelante en este episodio Tala identifica esa conducta como un rasgo del rebelde necesario para combatir al Imperio. Pero no nos adelantemos. Todavía a campo abierto, la serie nos regala uno de sus momentos más tensos, cuando cuatro stormtroopers suben al transporte e interrogan casualmente a los fugitivos. Aquí es donde se establece el primer vínculo entre Obi Wan y Leia, cuando, por un error, el jedi llama Leia a la niña en lugar de utilizar un nombre falso.

Leia, que siempre se muestra fuerte o decidida, tiene un momento en el que vuelve a ser una niña preocupada por sus orígenes; pues sabe que los padres que la criaron no son los biológicos. Obi Wan la comprende, pues también vivió lejos de su familia como parte del entrenamiento jedi. Incluso cree haber tenido un hermano, del que solo tiene vagos recuerdos. Doble desarrollo de personaje en una sola escena.

Pero lo mejor del episodio llega recién en el refugio de Tala, con la aparición de Darth Vader. Algo en lo que Lucasfilm la tiene clara es que los personajes de “legado”, aquellos que aparecieron en las películas originales, no son empleados con ligereza. Eso pasó con Luke en “The Mandalorian”, pasa con Leia en “Obi Wan Kenobi” y ocurre también con Darth Vader, que si bien es interpretado corporalmente por Hayden Christensen (la escena de tanque regenerador); su voz continúa siendo trabajo del legendario James Earl Jones. Aquí el trabajo de ambos es clave, donde la corporalidad del primero no muestra dudas en sus ataques, sino todo lo contrario; mientras que el segundo transmite un deseo de venganza. Solo al unir ambos aspectos tenemos a Vader.

La esperadísima pelea entre ambos ocurre. Es breve y desigual, donde el discípulo de Darth Sidious lleva la ventaja. Obi Wan lo sabe, por eso escapa, pero no llega muy lejos y recibe un poco del sufrimiento que el expadawan pasó en Mustafar, donde perdió todas sus extremidades y tuvo quemaduras de cuerpo completo. Así, Obi Wan sufre, brevemente, eso sí, una quemadura parcial. El castigo termina por intervención de Tala, pero promete tener un nuevo asalto, pues Leia ha vuelto a ser secuestrada.

¿La serie vuelve al casillero inicial? No, porque ahora los personajes principales, en este caso Obi Wan y Leia, han cambiado. Lo que hagan a partir de ahora, si bien seguirá el esquema de sus personalidades, necesariamente ha de ser distinto. Y como ya empieza la segunda mitad de la historia, también se esperan más conflictos.

Pensamientos sueltos

¿La serie está preparando el retorno de Qui Gon Jinn (Liam Neeson)? Obi Wan continúa llamándolo, tal vez como parte del entrenamiento que Yoda mencionó al final del “Episodio III”, ese método para comunicarse con los jedi fallecidos y que pasan a ser Fantasmas de Fuerza.

Los fans de la serie “Star Wars: The Clone Wars” estarán felices, pues se confirma que el personaje de Quinlan Vos sigue vivo. El rumor es que será interpretado por O’Shea Jackson Jr.

Frek, el chofer que ayuda a Obi Wan y Leia, resultó ser tremendo seguidor del imperio. No puede evitar sentir algo de cólera cuando los “vendió”.

La presentación que le dieron a Reva en los dos episodios anteriores fue efectiva, pero esta vez no tuvo mayor desarrollo. Al menos es más personaje que los otros inquisidores, especialmente el Quinto Hermano (Sun Kang); cuya principal característica es no tener ninguna característica.

Qué impresionante es el efecto de luces durante la pelea de Obi Wan y Vader. Esa escena vivirá gratis, y para siempre, en mi memoria.

"Star Wars: Obi Wan Kenobi" Lucasfilm/ Disney+ Diez años después de la Orden 66, el maestro jedi tiene una nueva misión. Elenco Ewan McGregor Hayden Christensen Moses Ingram https://www.disneyplus.com/

Diecisiete años después del estreno de "The Revenge of the Sith", la audiencia vuelve a ver la pelea de Darth Vader contra Obi Wan. / disney+

Calificación

★★★★☆