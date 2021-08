Conforme a los criterios de Saber más

Tras un primer episodio que no convenció, la serie “What If…?” de Marvel Studios regresa con una segunda entrega que cumple doble propósito: narrar con frescura una historia conocida y, al mismo tiempo, despedirse de Chadwick Boseman; cuya “Black Panther” hizo historia en la taquilla, crítica y el corazón de millones de personas. Con tantas expectativas, el episodio no la tiene fácil.

A continuación, SPOILERS de “What If...?” episodio 2: ¿Qué pasaría si... T’Challa se convirtiera en Star Lord?”

La trama

Cada episodio de “What If...?” responde una pregunta: ¿Qué pasa cuando un solo hecho cambia en la historia? En el segundo episodio, los Ravagers de Yondu (Michael Rooker) no secuestran a Peter Quill, sino que en su lugar se llevan a T’Challa, príncipe de Wakanda, cuyas ganas de explorar el mundo son frenadas por un padre que sabe muy bien lo decepcionante que puede ser el exterior.

En el espacio, donde pasa varias décadas, un adulto T’Challa (Chadwick Boseman) es conocido como Star Lord, quien hace las veces de ‘Robin Hood’ junto a Yondu y el resto de su tripulación. En el corazón todavía son pillos, pero la presencia de un muy educado príncipe wakandiano los ha convertido en personas distintas. Ellos encuentran a Nebula (Karen Gillan), quien les propone una misión: robar las Brasas del Génesis, objeto capaz de transformar planetas desiertos en ecosistemas llenos de vida; eliminando así el hambre en poco tiempo.

Pero hay más en este golpe que lo que se ve a simple vista. El Coleccionista busca a T’Challa, por lo que se elabora un plan donde el príncipe guerrero se deja capturar. En el proceso, descubre que Wakanda no había sido destruida como Yondu le dijo, lo cual pone en aprietos la relación familiar que había construido con todos los Ravagers. Pero al final todo se resuelve y los héroes van a Wakanda para un retorno triunfal.

Karen Gillan es Nebula. Foto: Disney+.

La crítica

Aquí observamos una mejoría en cuanto al primer episodio, que fue bonito en forma pero escaso en fondo. En esta ocasión, por debajo de la trama del robo, está la historia de T’Challa, el explorador que abandonó a su familia para así vivir aventuras, y lo que consiguió en el proceso. T’Challa es un héroe cuyas acciones cambiaron el destino del universo; así, Thanos, ya no es un genocida y pasa a ser un aliado. La fama persigue a Star Lord, es un tipo más grande que la vida misma, pero no es ajeno a los remordimientos de abandonar el hogar.

Pero, nuevamente, el tema de las voces traiciona al episodio. Boseman ofrece un T’Challa más luminoso que de costumbre, aventurero sin el peso de heredar una nación de rica historia y tradiciones; muy distinto al personaje que conocemos, tanto así que por momentos parece que es otro actor el que proporciona la voz. Boseman estaba limitado al utilizar solo la voz para interpretar al personaje, pero allí donde no puede utilizar su rostro o lenguaje corporal, es la animación la que tendría que compensar estos vacíos. Eso no ocurre.

Esto me hace cuestionar si el director se tomó con seriedad el trabajo y guio a los intérpretes hasta obtener una performance ideal. Este es el trabajo de Bryan Andrews, que tiene experiencia en storyboards, pero que la última vez que dirigió una serie fue con “Las aventuras de Jackie Chan” en 2001. Está también que un buen actor no necesariamente es un buen actor de voz, o simplemente el personaje animado que le dieron no es el que mejor puede mostrar su talento. Para eso mismo están los directores de cásting. Tener a pesos pesados detrás de las voces es una manera de dar más publicidad a un producto, pero estos dos episodios han demostrado que también pueden ser un problema.

Si el episodio ofrece un buen resultado, es por el guion. Efectivo con sus sorpresas y diálogos, aunque decae si analizamos el episodio como una historia de atraco: aquí carece de filo, es blando.

¿Y como despedida a Chadwick Boseman? Salvo un par de línea se diálogo, el episodio no se siente como un adiós, sino como un capítulo más. Uno bueno, aunque no brillante. La clase de episodio que te hace preguntarte qué habría pasado si era desarrollado por mejores manos.

Sí, ese del fondo es Thanos. Foto: Disney+.

Calificación

★★★ y 1/2 de un total de cinco.

Datos

“What If...?” de Marvel Studios lanza nuevos episodios todos los miércoles en Disney+.

Se espera que la verdadera despedida al legado del actor Chadwick Boseman llegue con “Black Panther: Wakanda Forever”, a lanzarse en 2022. Boseman no grabó nada para esa historia, pero eso no significa que la película vaya a ignorar la muerte del intérprete.

Te puede interesar