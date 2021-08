Conforme a los criterios de Saber más

Hay una muletilla que se repite cada vez que los ejecutivos de televisión tienen la palabra: el espectador necesita contenido de calidad. ¿Pero qué pasa cuando tienes cientos de series que salen cada año y todas tienen altos valores de producción? De ahí que aparezcan series cada vez más inusuales, las llamadas ‘películas de 10 horas’ que no necesariamente buscan mantener el interés para ir de un episodio a otro, sino construir un personaje. O incluso dejar que un actor se despache a su gusto. “Mr. Corman” de Apple TV+ es así.

Un hombre ansioso

Creada por Joseph Gordon-Levitt, uno de los protagonistas de “(500) Días con ella”, la serie sigue a un maestro de escuela, Josh Corman, que siente haber fracasado en la vida. No se ha sobrepuesto al rompimiento con su pareja ni al abandonar sus sueños de vivir de la música y vive con lo que podría ser descrito como un cuadro ansioso depresivo; aunque no lo sabemos, pues hasta donde ha visto este redactor (cuatro primeros episodios) él no pasa por una consulta psicológica.

En una conferencia virtual con medios internacionales, El Comercio le preguntó a Gordon-Levitt sobre su papel en la serie que dirige, produce, escribe y protagoniza; es él quien da vida a Corman, que tiene actitudes tóxicas; por momentos violentas. “No creo que esté en lo correcto por hacerlo, pero también me gustan las historias de humanos imperfectos”, respondió el dos veces ganador del Emmy como productor.

El actor prosigue ante nuestra pregunta: “Usualmente en películas y televisión los personajes son representados de manera tal vez demasiado simplificada. El personaje será feliz o triste. Buen tipo o un mal tipo. Héroe o un villano. Pecador o santo. Y no creo que los seres humanos sean así, no en mi experiencia. Y Josh es alguien que tiene buen corazón, creo, pero también comete errores”.





Un vistazo crítico

“Mr. Corman” quiere llevar a la TV la estética de la película independiente. La serie acierta con su estética, más puede haber un conflicto entre el espectador y lo que observa. Joseph Gordon-Levitt es carismático, puede que demasiado como para que su Josh Corman, que se comporta como alguien superior a los demás (que no lo es); termine por ser lo suficientemente redondo.

A pesar de eso, la serie encuentra momentos para darle una vuelta al guion, como el episodio 4, que demuestra las posibilidades de la serie más allá del protagonista y hasta reconoce que este hombre blanco y privilegiado no es tan interesante. Mucha atención a Shannon Woodward y Arturo Castro, secundarios de peso.

Más datos

“Mr. Corman” estrena sus dos primeros episodios este viernes 6 de agosto por Apple TV+. Después, cada viernes llega un nuevo episodio.

Apple TV+ prepara más series, incluyendo la temporada 2 de la aclamada “The Morning Show” y “Fundación”, basada en las novelas de Isaac Asimov. Ambas llegan el 17 y 24 de septiembre.

Mira también

Tráiler de la segunda temporada de "Mythic Quest". (Fuente: Apple TV+)

Te puede interesar