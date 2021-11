Conforme a los criterios de Saber más

“La casa de papel” se despedirá del público en diciembre cuando se estrene la quinta y última de sus temporadas. Para Álvaro Morte, el actor responsable de darle vida a ‘El Profesor’, este es el momento propicio para cerrar la historia que se convirtió en un fenómeno en todo el mundo y que ayudó a abrirles las puertas a las series de habla hispana en países de otras lenguas.

“Cuando una historia se alarga demasiado, corremos el riesgo de que los personajes dejen de tener interés. Por respeto a los fans, creemos que es el momento de terminarla, para dejarla en alto y que la gente se quede con un buen sabor de boca”, dijo Morte en un encuentro con la prensa durante la reciente gala de los premios Platino.

El actor de 46 años también dijo estar contento en “muchos sentidos” con el final que se le ha dado a la historia, aunque sabe que es imposible complacer al 100% de sus fans.

“Teniendo tantos fans como tenemos en el mundo, es literalmente imposible contentar a todos. Pero sí les digo que cuando recibí el último guion y cuando lo grabamos, quedé muy contento con el resultado”, afirmó.

Nuevos retos

Morte, quien en breve estrenará “La rueda del tiempo”, su primera producción de habla inglesa junto a Rosamund Pike, también dijo sentir que el público sabrá disfrutarlo en otros personajes, por más que ‘El profesor’ haya calado tanto en la cultura popular.

“A mí me encanta que la gente me llame ‘Profesor’, pero me gusta mucho más que me llamen Álvaro Morte. Yo he dado mi corazón, estómago, pulmones y mi piel para ‘El profesor’, pero para el personaje que venga también haré lo mismo . Afortunadamente el público es tremendamente inteligente como para saber que ‘El profesor’ era un personaje y que la vida continúa . La gente no va a ver un personaje y va a decir: ‘Ah, el profesor’. La gente es estupenda y sabe valorar el trabajo allí y también el próximo”, afirmó Morte, quien dijo no sentir más que agradecimiento por todo lo vivido con “La casa de papel”.

“He aprendido muchísimo de ‘El profesor’. No solo del personaje, sino del trabajo con mis compañeros y el equipo técnico. He aprendido tanto al ir cada día a trabajar. Me quedo con todo ese aprendizaje brutal de trabajar con un equipo tan maravilloso”, afirmó Morte, quien también tiene entre sus proyectos la serie “Sin límites”, sobre el marinero español Juan Sebastián Elcano.

