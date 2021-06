Conforme a los criterios de Saber más

Patricia Fernández, una persona totalmente acostumbrada a los lujos, iba a perder lo más preciado que le quedaba después de su divorcio con un millonario. Ya habían pasado varias grabaciones de “YYo soy Betty, la fea” y Lorna Cepeda sabía que no tenía que juzgar al personaje, ¿pero cómo lograría entrar en la emoción de una mujer que realmente era muy diferente a ella?

“Me acuerdo que, en ese momento, el director me dijo: ‘escúchame, has de cuenta que te están quitando un hijo’. Y la comparación me encantó, porque como que se me abrió mi mente en ese momento, y así era todo eso”, comentó Cepeda a Saltar Intro.

Lorna Cepeda regresa en el tiempo para hablar de su personaje en la telenovela colombiana que se emitió en 180 países y fue doblada en 25 idiomas. Una historia que en el año 2001 cautivó a los Premios TVyNovelas, llevándose casi todos los galardones de la noche.

“Para ella, era terrible. Era como el final de una época, donde ella había estado en la época de las vacas gordas, digamos. Y ya no tenía nada más, solo le quedaba ese bendito carro, y se lo quitan”, agregó Cepeda.

VIDEO SUGERIDO

Lorna Cepeda explica cómo la han estereotipado por "Betty, la fea". (Fuente: Saltar Intro)